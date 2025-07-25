Головний прапор України у Києві тимчасово приспущено через негоду

З боку росіян почалися перші розмови про зустріч лідерів - Зеленський

З боку росіян почалися перші розмови про зустріч лідерів - Зеленський

З боку росіян почалися перші розмови про зустріч лідерів - Зеленський

З боку росіян почалися перші розмови про зустріч лідерів - Зеленський 25 липня, 08:57 • 25648 перегляди

Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези

Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези

Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези

Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези 25 липня, 09:04 • 129056 перегляди