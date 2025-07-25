Головний прапор України у Києві тимчасово приспущено через негоду
Київ • УНН
У Києві 25 липня тимчасово приспустили головний Державний прапор України на Печерських пагорбах. Це зроблено через загрозу грози та шквалів 15-20 м/с, щоб зберегти полотнище від пошкоджень.
У п’ятницю, 25 липня, у Києві через загрозу негоди тимчасово приспустили головний Державний прапор України, який розташований на Печерських пагорбах біля Національного музею історії України у Другій світовій війні. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
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Як прогнозують синоптики, у столиці до кінця доби 25 липня очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Для збереження полотнища від пошкоджень прапор лишиться приспущеним до покращення погодних умов, повідомили у КО "Київзеленбуд".
Довідково
Даний прапор був встановлений у серпні 2020 року з нагоди церемонії святкування Дня Державного прапора України. Це свято відзначається 23 серпня.
У церемонії встановлення прапору брали участь учасники антитерористичної операції на сході України, громадські діячі, представники дипломатичного корпусу, відомі українські спортсмени і культурні діячі, політики і представники бізнесу.
Висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 метрів, його вага – 32 тонни, а розмір полотнища – 16 на 24 метрів.
Нагадаємо
У червні поточного року головний прапор України в Києві також приспускали через негоду і сильні пориви вітру.