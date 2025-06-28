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У Києві через негоду тимчасово приспустять головний прапор України

Київ • УНН

 • 676 перегляди

У Києві тимчасово приспустять головний прапор України через прогнозовані пориви вітру 15-18 м/с. Це запобіжний захід, щоб уникнути пошкодження полотнища розміром 16 на 24 м.

У Києві через негоду тимчасово приспустять головний прапор України

У столиці через прогнозовану негоду тимчасово приспустять головний прапор України, передає УНН із посиланням на КМДА.

Деталі

За прогнозами Укргідрометцентру до кінця доби 28 червня та впродовж доби 29 червня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

За інформацією КО "Київзеленбуд", щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

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Нагадаємо

Висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м, його вага – 32 т, а розмір полотнища – 16 на 24 м.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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