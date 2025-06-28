Штормовий вітер залишив понад тисячу домівок на Полтавщині без світла

У Полтавській області через сильні пориви вітру понад тисячу домівок залишилось без світла, передає УНН із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

Через сильні пориви вітру залишилися без світла 1072 побутових та 102 юридичних споживачів у п’яти населених пунктах Полтавського району - повідомив Когут.

За його словами, фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

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