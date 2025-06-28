Штормовий вітер залишив понад тисячу домівок на Полтавщині без світла
Київ • УНН
Сильні пориви вітру спричинили знеструмлення 1072 побутових та 102 юридичних споживачів у п'яти населених пунктах на Полтавщині. Фахівці працюють над відновленням електропостачання в регіоні.
У Полтавській області через сильні пориви вітру понад тисячу домівок залишилось без світла, передає УНН із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.
Через сильні пориви вітру залишилися без світла 1072 побутових та 102 юридичних споживачів у п’яти населених пунктах Полтавського району
За його словами, фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Негода залишила без світла чистину жителів у 4 областях, споживання на сезонному рівні - Укренерго26.06.25, 11:59 • 2682 перегляди