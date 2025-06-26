Негода залишила без світла чистину жителів у 4 областях, споживання на сезонному рівні - Укренерго

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, негода знеструмила 55 населених пунктів у чотирьох областях, користуватися потужною технікою слід з 10:00 до 18:00, повідомили в НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.

Споживання

"Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 26 червня, станом на 9:30, воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня - у середу", - ідеться у повідомленні.

Вчора, 25 червня, добовий максимум споживання був увечері - на 1,5% вищим, ніж максимум попереднього дня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - вказалм у компанії.

Негода

"Внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, гроза, сильний вітер) - на ранок повністю або частково були знеструмлені 55 населених пунктів у чотирьох областях", - сказано у повідомленні.

Ремонтні бригади обленерго виконують аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.