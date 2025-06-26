Непогода оставила без света часть жителей в 4 областях, потребление на сезонном уровне - Укрэнерго

Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям, непогода обесточила 55 населенных пунктов в четырех областях, пользоваться мощной техникой следует с 10:00 до 18:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Потребление

"Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 26 июня, по состоянию на 9:30, оно было на том же уровне, что и в предыдущий день - в среду", - говорится в сообщении.

Вчера, 25 июня, суточный максимум потребления был вечером - на 1,5% выше, чем максимум предыдущего дня.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Сохраняется необходимость в переносе активного энергопотребления на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", - указали в компании.

Непогода

"Вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, сильный ветер) - на утро полностью или частично были обесточены 55 населенных пунктов в четырех областях", - сказано в сообщении.

Ремонтные бригады облэнерго выполняют аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.