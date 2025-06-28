Штормовой ветер оставил более тысячи домов на Полтавщине без света
Киев • УНН
Сильные порывы ветра стали причиной обесточивания 1072 бытовых и 102 юридических потребителей в пяти населенных пунктах Полтавщины. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения в регионе.
В Полтавской области из-за сильных порывов ветра более тысячи домов остались без света, передает УНН со ссылкой на главы Полтавской ОВА Владимира Когута.
Из-за сильных порывов ветра остались без света 1072 бытовых и 102 юридических потребителя в пяти населенных пунктах Полтавского района
По его словам, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
Непогода оставила без света часть жителей в 4 областях, потребление на сезонном уровне - Укрэнерго26.06.25, 11:59 • 2682 просмотра