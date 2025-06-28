Штормовой ветер оставил более тысячи домов на Полтавщине без света

В Полтавской области из-за сильных порывов ветра более тысячи домов остались без света, передает УНН со ссылкой на главы Полтавской ОВА Владимира Когута.

Из-за сильных порывов ветра остались без света 1072 бытовых и 102 юридических потребителя в пяти населенных пунктах Полтавского района - сообщил Когут.

По его словам, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

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