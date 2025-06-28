В Киеве из-за непогоды временно приспустят главный флаг Украины
Киев • УНН
В Киеве временно приспустят главный флаг Украины из-за прогнозируемых порывов ветра 15-18 м/с. Это мера предосторожности, чтобы избежать повреждения полотнища размером 16 на 24 м.
В столице из-за прогнозируемой непогоды временно приспустят главный флаг Украины, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
По прогнозам Укргидрометцентра до конца суток 28 июня и на протяжении суток 29 июня в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).
По информации КО "Киевзеленбуд", чтобы избежать повреждений полотнища, флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.
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Напомним
Высота флагштока на Печерских холмах составляет почти 90 м, его вес – 32 т, а размер полотнища – 16 на 24 м.