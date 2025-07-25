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Главный флаг Украины в Киеве временно приспущен из-за непогоды

Киев • УНН

 • 1244 просмотра

В Киеве 25 июля временно приспустили главный Государственный флаг Украины на Печерских холмах. Это сделано из-за угрозы грозы и шквалов 15-20 м/с, чтобы сохранить полотнище от повреждений.

Главный флаг Украины в Киеве временно приспущен из-за непогоды

В пятницу, 25 июля, в Киеве из-за угрозы непогоды временно приспустили главный Государственный флаг Украины, расположенный на Печерских холмах возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

Как прогнозируют синоптики, в столице до конца суток 25 июля ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Для сохранения полотнища от повреждений флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий, сообщили в КО "Киевзеленстрой".

Справка

Данный флаг был установлен в августе 2020 года по случаю церемонии празднования Дня Государственного флага Украины. Этот праздник отмечается 23 августа.

В церемонии установки флага принимали участие участники антитеррористической операции на востоке Украины, общественные деятели, представители дипломатического корпуса, известные украинские спортсмены и культурные деятели, политики и представители бизнеса.

Высота флагштока на Печерских холмах составляет почти 90 метров, его вес – 32 тонны, а размер полотнища – 16 на 24 метра.

Напомним

В июне текущего года главный флаг Украины в Киеве также приспускали из-за непогоды и сильных порывов ветра.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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