Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко

Прошло более двух недель с момента завершения внеплановой проверки двух юридических лиц, связанных со скандальной одесской клиникой Odrex, однако Министерство здравоохранения Украины до сих пор не обнародовало ни одного решения. На фоне большого количества уголовных производств против клиники и ее врачей, общественного резонанса и многочисленных историй пострадавших пациентов такая пауза выглядит как опасное молчание регулятора. О возможных причинах промедления Минздрава читайте в материале УНН.

Внеплановые проверки соблюдения лицензионных условий ООО "Медицинский Дом "Одрекс" и ООО "Центр медицины" – юридические лица, на которые оформлены медицинские лицензии клиники Odrex – длились с 6 по 8 января 2026 года. Обе компании скандальной клиники "Одрекс" фигурируют в уголовных производствах, открытых по фактам возможного мошенничества, ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, завладения средствами пациентов.

Почему Минздрав затягивает с результатами проверок ООО Odrex?

Как правило, результаты таких проверок Минздрав обнародует в течение нескольких дней или максимум недели после завершения работы комиссии. В случае же с клиникой Odrex сроки уже вышли далеко за пределы привычной практики.

Это промедление происходит на фоне того, что в конце 2025 года Минздрав уже лишил лицензии ООО "Дом Медицины" – еще одно юридическое лицо скандальной клиники. Тогда основанием стал отказ администрации клиники предоставить членам лицензионной комиссии необходимую документацию. То есть государство уже признавало грубые нарушения лицензионных условий в структуре этого бизнеса. Логическим продолжением должно было стать быстрое и четкое решение по результатам январской проверки. Вместо этого – молчание.

Конфликт интересов: как связаны министр Ляшко и гендиректор клиники Арутюнян?

Отдельный вопрос в этой истории – доверие к беспристрастности Минздрава именно в "Деле Odrex". Как ранее сообщал УНН, генеральный директор клиники Odrex Тигран Арутюнян и министр здравоохранения Виктор Ляшко знакомы лично уже много лет. И сегодня имеем парадоксальную ситуацию: скандальная клиника Odrex, связанная с десятком уголовных производств, смертями пациентов и масштабным общественным возмущением, продолжает функционировать, а решение регулятора относительно ее лицензий – затягивается.

Фактически речь идет не просто об абстрактном "конфликте интересов", а о прямой личной коммуникации и совместной многолетней работе между руководителем регулятора и главой скандальной клиники. Виктор Ляшко и Тигран Арутюнян вместе работали в профильной рабочей группе Минздрава, которая формировала подходы государства к развитию частной медицины в Украине. Именно в рамках этого сотрудничества нарабатывались правила, по которым сегодня функционируют частные клиники. В этом контексте у журналистов возникают обоснованные подозрения: затягивание решения Минздрава относительно результатов проверки ООО Odrex может быть обусловлено не процедурными сложностями, а личными и профессиональными связями между министром и руководителем клиники.

Поэтому такая ситуация лишь усиливает сомнения в способности регулятора действовать быстро и беспристрастно в деле, которое давно стало тестом на добросовестность государственного контроля в сфере частной медицины.

Где предел терпения общества?

"Дело Odrex" давно вышло за рамки одной клиники. Оно стало лакмусовой бумажкой для всей системы государственного контроля в сфере здравоохранения. Речь идет не только о наличии медицинских лицензий, а о реальной защите пациентов – до того, как в Odrex случится очередная трагедия.

Пока Минздрав медлит с решением, семьи умерших пациентов остаются в неопределенности, а общественность получает сигнал: даже в условиях масштабной огласки регулятор может позволить себе молчать и по сути покрывать клинику.

Станет ли эта пауза попыткой "переждать" общественный резонанс или все же предваряет объективное и принципиальное решение – покажет время. Редакция УНН уже несколько раз официально запрашивала у Минздрава и относительно результатов проверки, и относительно возможных выявленных нарушений – однако институция так и не дала ответа. В то же время каждый день промедления лишь усиливает сомнения общества в независимости государственного надзора и повышает цену бездействия – прежде всего для пациентов.