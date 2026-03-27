$43.880.0150.610.24
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.2м/с
59%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Минздрав хочет перевести школьных медсестер в систему НСЗУ: как это может повлиять на их зарплаты

Киев • УНН

 • 1554 просмотра

Минздрав планирует финансировать работу школьных медсестер через НСЗУ для повышения их доходов. Общинам предлагают перевести персонал в медицинские учреждения.

Минздрав хочет перевести школьных медсестер в систему НСЗУ: как это может повлиять на их зарплаты

Министерство здравоохранения предлагает перевести медицинских сестер, работающих в школах и получающих зарплату из местных бюджетов, в учреждения здравоохранения, которые работают по пакетам НСЗУ и могут предоставлять учебному заведению услугу медицинского обслуживания. Об этом заявил Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.

Сегодня медицинское обслуживание в учебных заведениях, оплата труда медицинских работников возложена на органы местного самоуправления. Мы понимаем, какая ситуация складывается сегодня с этой оплатой труда, которая не соответствует той нагрузке и тем рыночным условиям, которые сегодня есть в стране. Раз. И она значительно ниже, чем заработные платы медицинских работников, которые работают в учреждениях здравоохранения и получают финансирование из Национальной службы здоровья Украины 

- сказал Ляшко. 

Он отметил, что правительством уже разработан и принят обновленный порядок медицинского обслуживания соискателей образования в школах, который предусматривает несколько различных подходов, в том числе и возможность оказания такой помощи без медицинского работника в штате школы, который финансируется за счет местного бюджета, а по контракту с учреждением здравоохранения, которое находится на территории или готово это предоставлять.

С учетом того, что количество медицинских работников, в частности медицинских сестер, в Украине по сравнению со странами Европейского Союза или в целом по Европейскому Союзу на одного врача значительно меньше, и мы заинтересованы, чтобы в системе здравоохранения были медицинские сестры, приходили на работу медицинские сестры. Мы инициировали сейчас диалог с общинами о возможности перевода медицинских работников, которые есть в школах, в учреждения здравоохранения. Сегодня мы используем площадки Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Мы как Министерство здравоохранения готовы предусмотреть дополнительные коэффициенты для тех учреждений здравоохранения, которые возьмут медицинское обслуживание учебных заведений, и мы таким образом нивелируем вопрос в том, что медицинских работников оплачивают другие источники, а не Программа медицинских гарантий, и равномерно спланируем нагрузку на всех медицинских работников 

- добавил Ляшко. 

Напомним 

Кабинет министров планирует увеличение зарплат для медиков на территориях активных и возможных боевых действий до 40 тыс. гривен.

Павел Башинский

ОбществоЗдоровье
Министерство здравоохранения Украины
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Виктор Ляшко