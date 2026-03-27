Минздрав хочет перевести школьных медсестер в систему НСЗУ: как это может повлиять на их зарплаты

Министерство здравоохранения предлагает перевести медицинских сестер, работающих в школах и получающих зарплату из местных бюджетов, в учреждения здравоохранения, которые работают по пакетам НСЗУ и могут предоставлять учебному заведению услугу медицинского обслуживания. Об этом заявил Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.

Сегодня медицинское обслуживание в учебных заведениях, оплата труда медицинских работников возложена на органы местного самоуправления. Мы понимаем, какая ситуация складывается сегодня с этой оплатой труда, которая не соответствует той нагрузке и тем рыночным условиям, которые сегодня есть в стране. Раз. И она значительно ниже, чем заработные платы медицинских работников, которые работают в учреждениях здравоохранения и получают финансирование из Национальной службы здоровья Украины - сказал Ляшко.

Он отметил, что правительством уже разработан и принят обновленный порядок медицинского обслуживания соискателей образования в школах, который предусматривает несколько различных подходов, в том числе и возможность оказания такой помощи без медицинского работника в штате школы, который финансируется за счет местного бюджета, а по контракту с учреждением здравоохранения, которое находится на территории или готово это предоставлять.

С учетом того, что количество медицинских работников, в частности медицинских сестер, в Украине по сравнению со странами Европейского Союза или в целом по Европейскому Союзу на одного врача значительно меньше, и мы заинтересованы, чтобы в системе здравоохранения были медицинские сестры, приходили на работу медицинские сестры. Мы инициировали сейчас диалог с общинами о возможности перевода медицинских работников, которые есть в школах, в учреждения здравоохранения. Сегодня мы используем площадки Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Мы как Министерство здравоохранения готовы предусмотреть дополнительные коэффициенты для тех учреждений здравоохранения, которые возьмут медицинское обслуживание учебных заведений, и мы таким образом нивелируем вопрос в том, что медицинских работников оплачивают другие источники, а не Программа медицинских гарантий, и равномерно спланируем нагрузку на всех медицинских работников - добавил Ляшко.

