МОЗ хоче перевести шкільних медсестер до системи НСЗУ: як це може вплинути на їх зарплати

Міністерство охорони здоров'я пропонує перевести медичних сестер, які працюють у школах та отримують зарплату з місцевих бюджетів, до закладів охорони здоров'я, які працюють за пакетами НСЗУ та можуть надавати закладу освіти послугу медичного обслуговування. Про це заявив Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.

Сьогодні медичне обслуговування в навчальних закладах, оплата праці медичних працівників покладена на органи місцевого самоврядування. Ми розуміємо, яка ситуація складається сьогодні з цією оплатою праці, яка не відповідає тому навантаженню і тим ринковим умовам, які сьогодні є в країні. Раз. І вона значно нижча, ніж заробітні плати медичних працівників, які працюють у закладах охорони здоров'я і отримують фінансування з Національної служби здоров'я України

Він зазначив, що урядом вже розроблено і ухвалено оновлений порядок медичного обслуговування здобувачів освіти в школах, який передбачає декілька підходів різних, в тому числі і можливість надання такої допомоги без медичного працівника в штаті школи, який фінансується за кошти місцевого бюджету, а по контракту із закладом охорони здоров'я, який є на території або готовий це надавати.

З урахуванням того, що кількість медичних працівників, зокрема медичних сестер, в Україні порівняно з країнами Європейського Союзу або в цілому по Європейському Союзу на одного лікаря значно менша, і ми зацікавлені, щоб в системі охорони здоров'я були медичні сестри, приходили на роботу медичні сестри. Ми ініціювали зараз діалог з громадами про можливість переведення медичних працівників, які є в школах, до закладів охорони здоров'я. Сьогодні ми використовуємо майданчики Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Ми як Міністерство охорони здоров'я готові передбачити додаткові коефіцієнти для тих закладів охорони здоров'я, які візьмуть медичне обслуговування навчальних закладів, і ми таким чином нівелюємо питання в тому, що медичних працівників оплачують інші джерела, а не Програма медичних гарантій, і рівномірно сплануємо навантаження на всіх медичних працівників