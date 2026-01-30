Минздрав Украины обеспечит энергетическую устойчивость столичного Кардиоцентра и поддержку запуска уникальных детских технологий лечения сердца - Ляшко

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 3162 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 8432 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 12224 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 18477 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 27403 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 33811 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 40438 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 63608 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 47272 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 34612 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5м/с
85%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF30 января, 04:46 • 15855 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 36334 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 41231 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 29171 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 15202 просмотра
публикации
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 1606 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 68483 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 54292 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 56702 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 116889 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Кудрицкий
Марко Рубио
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Запорожская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 396 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 5598 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 7782 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 30578 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 30769 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Фильм
Микоян МиГ-29

Минздрав Украины обеспечит энергетическую устойчивость столичного Кардиоцентра и поддержку запуска уникальных детских технологий лечения сердца - Ляшко

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Министр здравоохранения Виктор Ляшко поддержал энергетическую устойчивость столичного Центра кардиологии и кардиохирургии. Также обсуждено внедрение новых технологий лечения сердца.

Минздрав Украины обеспечит энергетическую устойчивость столичного Кардиоцентра и поддержку запуска уникальных детских технологий лечения сердца - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о поддержке энергетической устойчивости столичного Центра кардиологии и кардиохирургии и внедрении новых технологий лечения сердца, сообщает УНН

Детали

Во время встречи министр Ляшко и руководитель Центра кардиологии и кардиохирургии Георгий Маньковский обсудили конкретные решения по обеспечению медучреждения альтернативными источниками электропитания и теплоснабжения, что позволит непрерывно поддерживать работу критически важных подразделений и гарантировать безопасность пациентов даже в периоды полного обесточивания.

Отдельным блоком встречи стало обсуждение развития высоких технологий в медицине. В частности, уникальный для Украины проект создания Центра интервенционной педиатрической радиологии и внедрения современных технологий инвазивного лечения терминальной сердечной недостаточности у детей и взрослых.

Справка: что делает Центр кардиологии и кардиохирургии 

Центр кардиологии и кардиохирургии — ведущее высокоспециализированное учреждение, которое выполняет наибольшее в Украине количество хирургических и интервенционных вмешательств при самых сложных врожденных пороках сердца у детей — начиная с первых дней жизни.

Ежегодно в Центре кардиологии и кардиохирургии: более 40 000 консультаций; 3 000 коронарографий для взрослых пациентов; 2 000 диагностических ангиографических исследований у детей с возможностью одновременного вмешательства; 2 000 инвазивных аритмологических процедур; 2 500 комплексных кардиологических check-up программ; 2 000 операций у детей и 1 500 операций у взрослых.

Центр кардиологии и кардиохирургии является единственным в Украине учреждением, где проводят операции неокуспитализации аортального клапана (за год — 30 вмешательств), а также начато тотальное протезирование дуги и торако-абдоминальной аорты (за год — 5 операций). В Центре выполняется имплантация LVAD, а также функционирует единственное в Украине отделение 3D-торакоскопической миниинвазивной кардиохирургии.

В Центре поблагодарили Минздрав Украины за поддержку и подчеркнули, что непрерывная работа медучреждения в условиях войны возможна благодаря защите и стойкости государства и ВСУ.

Евгений Царенко

ОбществоЗдоровье
Министерство здравоохранения Украины
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Вооруженные силы Украины
Виктор Ляшко