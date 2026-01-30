Минздрав Украины обеспечит энергетическую устойчивость столичного Кардиоцентра и поддержку запуска уникальных детских технологий лечения сердца - Ляшко
Киев • УНН
Министр здравоохранения Виктор Ляшко поддержал энергетическую устойчивость столичного Центра кардиологии и кардиохирургии. Также обсуждено внедрение новых технологий лечения сердца.
Детали
Во время встречи министр Ляшко и руководитель Центра кардиологии и кардиохирургии Георгий Маньковский обсудили конкретные решения по обеспечению медучреждения альтернативными источниками электропитания и теплоснабжения, что позволит непрерывно поддерживать работу критически важных подразделений и гарантировать безопасность пациентов даже в периоды полного обесточивания.
Отдельным блоком встречи стало обсуждение развития высоких технологий в медицине. В частности, уникальный для Украины проект создания Центра интервенционной педиатрической радиологии и внедрения современных технологий инвазивного лечения терминальной сердечной недостаточности у детей и взрослых.
Справка: что делает Центр кардиологии и кардиохирургии
Центр кардиологии и кардиохирургии — ведущее высокоспециализированное учреждение, которое выполняет наибольшее в Украине количество хирургических и интервенционных вмешательств при самых сложных врожденных пороках сердца у детей — начиная с первых дней жизни.
Ежегодно в Центре кардиологии и кардиохирургии: более 40 000 консультаций; 3 000 коронарографий для взрослых пациентов; 2 000 диагностических ангиографических исследований у детей с возможностью одновременного вмешательства; 2 000 инвазивных аритмологических процедур; 2 500 комплексных кардиологических check-up программ; 2 000 операций у детей и 1 500 операций у взрослых.
Центр кардиологии и кардиохирургии является единственным в Украине учреждением, где проводят операции неокуспитализации аортального клапана (за год — 30 вмешательств), а также начато тотальное протезирование дуги и торако-абдоминальной аорты (за год — 5 операций). В Центре выполняется имплантация LVAD, а также функционирует единственное в Украине отделение 3D-торакоскопической миниинвазивной кардиохирургии.
В Центре поблагодарили Минздрав Украины за поддержку и подчеркнули, что непрерывная работа медучреждения в условиях войны возможна благодаря защите и стойкости государства и ВСУ.