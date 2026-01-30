$42.850.08
Ексклюзив
12:21 • 2850 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 7684 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 11858 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 18102 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 27057 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 33591 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 40185 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 63265 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 46995 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 34460 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

МОЗ України забезпечить енергетичну стійкість столичного Кардіоцентру та підтримку запуску унікальних дитячих технологій лікування серця - Ляшко

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підтримав енергетичну стійкість столичного Центру кардіології та кардіохірургії. Також обговорено впровадження нових технологій лікування серця.

МОЗ України забезпечить енергетичну стійкість столичного Кардіоцентру та підтримку запуску унікальних дитячих технологій лікування серця - Ляшко

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив про підтримку енергетичної стійкості столичного Центру кардіології та кардіохірургії та впровадження нових технологій лікування серця, повідомляє УНН

Деталі

Під час зустрічі міністр Ляшко та керівник Центру кардіології та кардіохірургії  Георгій Маньковський  обговорили конкретні рішення щодо забезпечення медзакладу  альтернативними джерелами електроживлення та теплопостачання, що дозволить безперервно підтримувати роботу критично важливих підрозділів і гарантувати безпеку пацієнтів навіть у періоди повного знеструмлення.

Окремим блоком зустрічі стало обговорення розвитку високих технологій у медицині. Зокрема  унікальний для України проєкт створення Центру інтервенційної педіатричної радіології та впровадження сучасних технологій інвазивного лікування термінальної серцевої недостатності у дітей і дорослих.

Довідка: що робить Центр кардіології та кардіохірургії 

Центр кардіології та кардіохірургії — провідний високоспеціалізований заклад, який виконує найбільшу в Україні кількість хірургічних та інтервенційних втручань при найскладніших вроджених вадах серця у дітей — починаючи з перших днів життя.

Щороку в Центрі кардіології та кардіохірургії: понад 40 000 консультацій; 3 000 коронарографій для дорослих пацієнтів; 2 000 діагностичних ангіографічних досліджень у дітей з можливістю одночасного втручання; 2 000 інвазивних аритмологічних процедур; 2 500 комплексних кардіологічних check-up програм; 2 000 операцій у дітей та 1 500 операцій у дорослих.

Центр кардіології та кардіохірургії є єдиним в Україні закладом, де проводять операції неокуспіталізації аортального клапана (за рік — 30 втручань), а також започатковано тотальне протезування дуги та торако-абдомінальної аорти (за рік — 5 операцій). У Центрі виконується імплантація LVAD, а також функціонує єдине в Україні відділення 3D-торакоскопічної мініінвазивної кардіохірургії.

У Центрі   подякували МОЗ України за підтримку та наголосили, що безперервна робота медзакладу в умовах війни можлива завдяки захисту та стійкості держави і ЗСУ.

Євген Царенко

СуспільствоЗдоров'я
Міністерство охорони здоров'я України
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Збройні сили України
Віктор Ляшко