МОЗ України забезпечить енергетичну стійкість столичного Кардіоцентру та підтримку запуску унікальних дитячих технологій лікування серця - Ляшко

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив про підтримку енергетичної стійкості столичного Центру кардіології та кардіохірургії та впровадження нових технологій лікування серця, повідомляє УНН.

Деталі

Під час зустрічі міністр Ляшко та керівник Центру кардіології та кардіохірургії Георгій Маньковський обговорили конкретні рішення щодо забезпечення медзакладу альтернативними джерелами електроживлення та теплопостачання, що дозволить безперервно підтримувати роботу критично важливих підрозділів і гарантувати безпеку пацієнтів навіть у періоди повного знеструмлення.

Окремим блоком зустрічі стало обговорення розвитку високих технологій у медицині. Зокрема унікальний для України проєкт створення Центру інтервенційної педіатричної радіології та впровадження сучасних технологій інвазивного лікування термінальної серцевої недостатності у дітей і дорослих.

Довідка: що робить Центр кардіології та кардіохірургії

Центр кардіології та кардіохірургії — провідний високоспеціалізований заклад, який виконує найбільшу в Україні кількість хірургічних та інтервенційних втручань при найскладніших вроджених вадах серця у дітей — починаючи з перших днів життя.

Щороку в Центрі кардіології та кардіохірургії: понад 40 000 консультацій; 3 000 коронарографій для дорослих пацієнтів; 2 000 діагностичних ангіографічних досліджень у дітей з можливістю одночасного втручання; 2 000 інвазивних аритмологічних процедур; 2 500 комплексних кардіологічних check-up програм; 2 000 операцій у дітей та 1 500 операцій у дорослих.

Центр кардіології та кардіохірургії є єдиним в Україні закладом, де проводять операції неокуспіталізації аортального клапана (за рік — 30 втручань), а також започатковано тотальне протезування дуги та торако-абдомінальної аорти (за рік — 5 операцій). У Центрі виконується імплантація LVAD, а також функціонує єдине в Україні відділення 3D-торакоскопічної мініінвазивної кардіохірургії.

У Центрі подякували МОЗ України за підтримку та наголосили, що безперервна робота медзакладу в умовах війни можлива завдяки захисту та стійкості держави і ЗСУ.