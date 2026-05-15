Ляшко ответил, консультировался ли Ермак по поводу его кандидатуры с астрологом

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уклонился от ответа на вопрос, обсуждал ли его экс-руководитель ОП Андрей Ермак с астрологом Вероникой Аникиевич, с которой он, как утверждает следствие, советовался по кадровым вопросам. Об этом он заявил в сессионном зале парламента в пятницу, 15 мая, передает корреспондент УНН.

Народный депутат Ярослав Железняк спросил у главы профильного министерства, сообщал ли ему действующий тогда руководитель ОП результат после консультаций с Вероникой "Фен-Шуй" (так женщина была подписана в смартфоне Ермака — ред.).

"Так как на суде мы услышали, что Андрей Борисович перед внесением кандидатуры на Минздрав присылал дату рождения министра", — уточнил Железняк.

Однако прямого ответа на вопрос Ляшко не дал.

"Информация (в интернете — ред.) искажена, потому что я — Телец (по знаку зодиака)", — сказал Ляшко.

Как астролог Аникиевич связана с Ермаком

На заседании ВАКС 13 мая по делу об избрании меры пресечения экс-главе ОП Андрею Ермаку прокурор САП озвучила новые фрагменты его переписки с Вероникой Аникиевич, которая в телефоне была записана как "Вероника феншуй офис".

По данным САП, переписку нашли на изъятом у Аникиевич iPhone 12. Следствие утверждает, что этот телефон использовали только для общения с контактом "Андрей 2025".

В сообщении от 24 декабря этот контакт написал Аникиевич "Клименко, Кривонос", вероятно, имея в виду руководителей САП и НАБУ. В ответ она заявила, что Ермак и его собеседник не реагируют на давление, нападения и унижения, хотя ситуация, по ее мнению, ухудшается.

Аникиевич писала, что активные действия в такой ситуации были бы не эскалацией, а самозащитой. Она также предупреждала, что после давления на Ермака могут перейти к давлению на другое лицо.

Во время общения с журналистами после того, как суд удалился в совещательную комнату, Ермак заявил, что ни с кем не советовался относительно своей деятельности во время руководства ОП. А также акцентировал внимание на том, что у него есть несколько знакомых женщин по имени Вероника, но он не помнит подробностей общения ни с одной из них.