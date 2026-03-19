Кошта назвал поведение Орбана "неприемлемым" на фоне блокирования €90 млрд для Украины

Президент Евросовета Антониу Кошта на саммите заявил, что поведение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "неприемлемо", в то время как Венгрия и Словакия раскритиковали ЕС из-за задержки вокруг нефтепровода "Дружба" на фоне того, как остается неясным, когда миссия ЕС может прибыть на место повреждения трубопровода, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Президент Евросовета Кошта во время обсуждения в зале назвал "неприемлемым" поведение венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который блокирует одобрение кредита Украине объемом 90 миллиардов евро, заявил чиновник, знакомый с обсуждением.

Кошта отметил, что ни один лидер никогда раньше не нарушал "эту красную линию". Он подчеркнул, что, по мнению Венгрии, ситуация изменилась, но это связано с российскими атаками, и решение лидера не может зависеть от действий третьей страны. Кошта добавил, что Будапешт имеет доступ к альтернативным маршрутам поставок нефти.

Орбан ответил, что Будапешт имеет право блокировать решения.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждал, что Братислава платит цену за эту ситуацию, и что Украина должна впустить их инспекторов, добавив, что Словакия присоединяется к Венгрии в блокировании решения Совета ЕС по Украине.

20 лидеров, выступивших с тех пор, поддержали Кошту, сказал чиновник.

В то же время, как пишет издание, Венгрия и Словакия в письме раскритиковали Европейскую комиссию за медленные усилия по ремонту нефтепровода "Дружба", который имеет решающее значение для возобновления транзита российской нефти в две страны.

"Их новое вмешательство охладило остатки надежд на то, что две страны разблокируют кредит ЕС Украине объемом 90 миллиардов евро во время встречи лидеров в четверг", пишет издание.

"Мы ожидали гораздо более активного и решительного подхода", – написали министры иностранных дел Венгрии и Словакии Петер Сийярто и Юрай Бланар в письме к президенту Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в среду.

Две страны, поддерживающие дружеские связи с Кремлем, угрожали заблокировать кредит в 90 миллиардов евро, пока не будут возобновлены поставки нефти.

В то же время, как лидеры ЕС готовятся к напряженным переговорам с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном относительно судьбы кредита Украине в 90 миллиардов евро, отмечает издание, "параллельно разворачивается не менее драматическое событие: миссия Европейской комиссии по оценке трубопровода "Дружба", трубопровода советской эпохи, который является центром спора".

"О миссии ЕС было объявлено с помпой во вторник", пишет издание, "но остается неясным, когда делегация может прибыть на место повреждения трубопровода". Издание указывает, что "миссия прибыла в Киев в среду и теперь ждет зеленого света от Украины, прежде чем отправиться в "эпицентр" на "Дружбе"". "Ситуацию усложняет сама Украина, которая заявила о незнании времени и деталей визита. Представитель Еврокомиссии не ответил на вопрос, был ли предоставлен миссии ЕС доступ; и Словакия, и Венгрия с тех пор раскритиковали миссию как недостаточную", - говорится в публикации.

