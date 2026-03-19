$43.900.0550.520.11
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.5м/с
63%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Венгрия
Иран
Реклама
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The Economist
Шахед-136

Кошта назвал поведение Орбана "неприемлемым" на фоне блокирования €90 млрд для Украины

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Венгрия и Словакия блокируют кредит Украине, требуя решения вопроса нефтепровода Дружба. Кошта заявил, что у Будапешта есть альтернативные пути поставок.

Кошта назвал поведение Орбана "неприемлемым" на фоне блокирования €90 млрд для Украины

Президент Евросовета Антониу Кошта на саммите заявил, что поведение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "неприемлемо", в то время как Венгрия и Словакия раскритиковали ЕС из-за задержки вокруг нефтепровода "Дружба" на фоне того, как остается неясным, когда миссия ЕС может прибыть на место повреждения трубопровода, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Президент Евросовета Кошта во время обсуждения в зале назвал "неприемлемым" поведение венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который блокирует одобрение кредита Украине объемом 90 миллиардов евро, заявил чиновник, знакомый с обсуждением.

Кошта отметил, что ни один лидер никогда раньше не нарушал "эту красную линию". Он подчеркнул, что, по мнению Венгрии, ситуация изменилась, но это связано с российскими атаками, и решение лидера не может зависеть от действий третьей страны. Кошта добавил, что Будапешт имеет доступ к альтернативным маршрутам поставок нефти.

Орбан ответил, что Будапешт имеет право блокировать решения.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждал, что Братислава платит цену за эту ситуацию, и что Украина должна впустить их инспекторов, добавив, что Словакия присоединяется к Венгрии в блокировании решения Совета ЕС по Украине.

20 лидеров, выступивших с тех пор, поддержали Кошту, сказал чиновник.

Орбан отверг возможность прогресса по €90 млрд для Украины и санкций против рф19.03.26, 10:48 • 3308 просмотров

В то же время, как пишет издание, Венгрия и Словакия в письме раскритиковали Европейскую комиссию за медленные усилия по ремонту нефтепровода "Дружба", который имеет решающее значение для возобновления транзита российской нефти в две страны.

"Их новое вмешательство охладило остатки надежд на то, что две страны разблокируют кредит ЕС Украине объемом 90 миллиардов евро во время встречи лидеров в четверг", пишет издание.

"Мы ожидали гораздо более активного и решительного подхода", – написали министры иностранных дел Венгрии и Словакии Петер Сийярто и Юрай Бланар в письме к президенту Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в среду.

Две страны, поддерживающие дружеские связи с Кремлем, угрожали заблокировать кредит в 90 миллиардов евро, пока не будут возобновлены поставки нефти.

В то же время, как лидеры ЕС готовятся к напряженным переговорам с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном относительно судьбы кредита Украине в 90 миллиардов евро, отмечает издание, "параллельно разворачивается не менее драматическое событие: миссия Европейской комиссии по оценке трубопровода "Дружба", трубопровода советской эпохи, который является центром спора".

"О миссии ЕС было объявлено с помпой во вторник", пишет издание, "но остается неясным, когда делегация может прибыть на место повреждения трубопровода". Издание указывает, что "миссия прибыла в Киев в среду и теперь ждет зеленого света от Украины, прежде чем отправиться в "эпицентр" на "Дружбе"". "Ситуацию усложняет сама Украина, которая заявила о незнании времени и деталей визита. Представитель Еврокомиссии не ответил на вопрос, был ли предоставлен миссии ЕС доступ; и Словакия, и Венгрия с тех пор раскритиковали миссию как недостаточную", - говорится в публикации.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский совет
Роберт Фицо
Словакия
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
Украина