Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Нафтогаз на встрече с технической рабочей группой представил партнерам из ЕС план восстановления "Дружбы"

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Нафтогаз представил партнерам из ЕС план восстановления станции Броды и оценку повреждений. Евросоюз окажет финансовую и техническую помощь для ремонта.

Нафтогаз на встрече с технической рабочей группой представил партнерам из ЕС план восстановления "Дружбы"

В НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что вместе с заместителем посла ЕС в Украине встретились с технической рабочей группой и проинформировали партнеров о последствиях российской атаки на инфраструктуру нефтепровода "Дружба", а также о плане его восстановления, о чем заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, пишет УНН.

Детали

"Группа Нафтогаз ценит предложение ЕС о финансовой и технической помощи по восстановлению инфраструктурных активов перекачивающей станции Броды в соответствии с лучшими европейскими инженерными и безопасными нормами и противодействию повторным террористическим атакам", - написал Корецкий в среду вечером в соцсетях.

Вместе с заместителем посла ЕС Гедиминасом Навицкасом встретились с технической рабочей группой. Совместно с руководством Укртранснафты подробно проинформировали партнеров о последствиях российской атаки на инфраструктуру нефтепровода Дружба. Рассказали о текущем состоянии дел, а также презентовали системный план восстановления. Наметили следующие совместные действия

- отметил глава Нафтогаза.

Дополнение

Как сообщало Politico, "техническая команда ЕС уже прибыла в Украину и ожидает разрешения Службы безопасности, чтобы осмотреть трубопровод и оценить масштабы повреждений и сроки ремонта".

На прошлой неделе ЕС предложил направить миссию для проверки нефтепровода, Украина приняла предложение ЕС по технической поддержке и финансированию для возобновления поставок нефти по поврежденному нефтепроводу.

Венгрия и Словакия были отрезаны от поставок российской нефти через "Дружбу" с конца января после российского удара.

Венгрия и Словакия, единственные страны ЕС, которые до сих пор импортируют российскую нефть, обвинили Украину в преднамеренном затягивании восстановления потоков нефти по политическим причинам.

Как отмечает Reuters, ожидалось, что лидеры ЕС на саммите в четверг будут оказывать давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот прекратил блокирование кредита ЕС Украине в 90 миллиардов евро.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономикаНовости Мира
