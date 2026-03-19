Орбан отверг возможность прогресса по €90 млрд для Украины и санкций против рф

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исключил возможность прогресса в вопросе кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро и 20-го пакета санкций ЕС против рф, прибыв на саммит ЕС в Брюсселе в четверг, пишет УНН со ссылкой на Politico.

На вопрос о том, видит ли он какие-либо шансы на прогресс в вопросе пакета финансовой помощи Украине в размере 90 миллиардов евро, а также в новом пакете санкций против россии, Орбан ответил просто: "Нет".

Орбан заявил, что Будапешт не поддержит никаких "проукраинских" решений до тех пор, пока не возобновится поставка нефти по трубопроводу "Дружба". "До тех пор нет ни одного выгодного для Украины решения, которое бы поддержала Венгрия", - сказал он, назвав заверения "сказками" и настаивая: "Нефть должна поступать в Венгрию - тогда это новая глава".

Как сообщало Politico, главная стратегия сегодня на саммите ЕС в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в вопросе 90 млрд евро кредита для Украины - политическое давление в зале, с простым аргументом - обязательства должны быть выполнены, если это не удастся - варианты ограничены.

Премьер Венгрии, который в следующем месяце столкнется с решающими выборами, которые могут положить конец его 16-летнему правлению, сделал редкий шаг, отказавшись от соглашения Евросовета в декабре и заблокировав элементы кредита Украине, которые требуют единогласия среди членов ЕС.

Орбан заявил, что будет продолжать блокировать ключевую помощь Европейского Союза Украине, пока поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" не будут полностью возобновлены.