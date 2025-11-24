$42.270.11
11:25 • 760 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:50 • 3068 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"
10:32 • 3428 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
09:58 • 3426 просмотра
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
08:41 • 3524 просмотра
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
08:21 • 9410 просмотра
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали
Эксклюзив
07:12 • 28903 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 21865 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 23063 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 28285 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
Эксклюзивы
Бывший министр Тополов и сообщники присвоили почти 90 млн гривен вкладчиков банка: обвинительный акт передан в суд

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

В суд направлен обвинительный акт в отношении 21 человека, присвоивших почти 90 млн грн вкладчиков банка. Бывший министр угольной промышленности Украины Виктор Тополов организовал схему вывода средств через выдачу безвозвратных кредитов под залог несуществующего имущества.

Бывший министр Тополов и сообщники присвоили почти 90 млн гривен вкладчиков банка: обвинительный акт передан в суд

Офис Генерального прокурора сообщил о направлении в суд обвинительного акта в отношении 21 человека, которые в составе преступной организации присвоили почти 90 миллионов гривен вкладчиков коммерческого банка. Об этом ОГП сообщает в своем Телеграм-канале.

По данным УНН в правоохранительных органах, речь идет о владельце обанкротившегося в 2021 году банка "Земельный капитал" Викторе Тополове (министр угольной промышленности Украины 2005–2006 г.г.).

Детали

Расследованием установлено, что бывший министр угольной промышленности Украины, заместитель министра топлива и энергетики Украины, а также бывший народный депутат Украины, приобретя коммерческий банк, разработал преступную схему вывода средств вкладчиков банка. В сделку он привлек Председателя и членов правления, наблюдательного совета, руководителей структурных подразделений банка, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов 

- говорится в сообщении ОГП.

Растрата средств заключалась в выдаче безвозвратных кредитов под залог несуществующего имущества, а деньги выводились на подконтрольные предприятия для финансирования бизнес-проектов, приобретения элитных авто и недвижимости. Сотрудники банка ежегодно фиксировали "наличие" несуществующего залогового имущества.

В результате этого в 2021 году банк стал неплатежеспособным. Для возмещения убытков наложен арест на 12 квартир, 5 частных домов, земельные участки, 12 элитных авто, 12 машиномест и корпоративные права фигурантов.

Максимальное наказание по этим статьям – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Через банковскую аферу с недвижимостью "на бумаге" вкладчиков обманули на 90 миллионов - полиция18.01.25, 10:40 • 87165 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Банковская карта
Пожизненное лишение свободы
Украина