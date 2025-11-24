Бывший министр Тополов и сообщники присвоили почти 90 млн гривен вкладчиков банка: обвинительный акт передан в суд
Киев • УНН
В суд направлен обвинительный акт в отношении 21 человека, присвоивших почти 90 млн грн вкладчиков банка. Бывший министр угольной промышленности Украины Виктор Тополов организовал схему вывода средств через выдачу безвозвратных кредитов под залог несуществующего имущества.
Офис Генерального прокурора сообщил о направлении в суд обвинительного акта в отношении 21 человека, которые в составе преступной организации присвоили почти 90 миллионов гривен вкладчиков коммерческого банка. Об этом ОГП сообщает в своем Телеграм-канале.
По данным УНН в правоохранительных органах, речь идет о владельце обанкротившегося в 2021 году банка "Земельный капитал" Викторе Тополове (министр угольной промышленности Украины 2005–2006 г.г.).
Детали
Расследованием установлено, что бывший министр угольной промышленности Украины, заместитель министра топлива и энергетики Украины, а также бывший народный депутат Украины, приобретя коммерческий банк, разработал преступную схему вывода средств вкладчиков банка. В сделку он привлек Председателя и членов правления, наблюдательного совета, руководителей структурных подразделений банка, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов
Растрата средств заключалась в выдаче безвозвратных кредитов под залог несуществующего имущества, а деньги выводились на подконтрольные предприятия для финансирования бизнес-проектов, приобретения элитных авто и недвижимости. Сотрудники банка ежегодно фиксировали "наличие" несуществующего залогового имущества.
В результате этого в 2021 году банк стал неплатежеспособным. Для возмещения убытков наложен арест на 12 квартир, 5 частных домов, земельные участки, 12 элитных авто, 12 машиномест и корпоративные права фигурантов.
Максимальное наказание по этим статьям – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
