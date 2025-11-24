Колишній міністр Тополов та спільники привласнили майже 90 млн гривень вкладників банку: обвинувальний акт передано до суду
Київ • УНН
До суду направлено обвинувальний акт стосовно 21 особи, які привласнили майже 90 млн грн вкладників банку. Колишній міністр вугільної промисловості України Віктор Тополов організував схему виведення коштів через видачу безповоротних кредитів під заставу неіснуючого майна.
Офіс Генерального прокурора повідомив про направлення до суду обвинувального акта стосовно 21 особи, які у складі злочинної організації привласнили майже 90 мільйонів гривень вкладників комерційного банку. Про це ОГП повідомляє на у своєму Телеграм-каналі.
За даними УНН в правоохоронних органах, йдеться про власника збанкрутілого у 2021 році банку "Земельний капітал" Віктора Тополова (міністр вугільної промисловості України 2005–2006 р.р.).
Деталі
Розслідуванням встановлено, що колишній міністр вугільної промисловості України, заступник міністра палива та енергетики України, а також колишній народний депутат України придбавши комерційний банк розробив злочинну схему виведення коштів вкладників банку. В оборудку він залучив Голову та членів правління, наглядової ради, керівників структурних підрозділів банку, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів
Розтрата коштів полягала у видачі безповоротних кредитів під заставу неіснуючого майна, а гроші виводилися на підконтрольні підприємства для фінансування бізнес-проєктів, придбання елітних авто та нерухомості. Працівники банку щороку фіксували "наявність" неіснуючого заставного майна.
Внаслідок цього у 2021 році банк став неплатоспроможним. Для відшкодування збитків накладено арешт на 12 квартир, 5 приватних будинків, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права фігурантів.
Максимальне покарання за цими статтями – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
