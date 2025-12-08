Universal Bank провел встречу с инвесторами Morgan Stanley для выпуска новых облигаций - Bloomberg
Украинский Universal Bank, входящий в группу ТАС Сергея Тигипко, провел встречу с международными инвесторами с фиксированным доходом. Встреча, организованная Morgan Stanley, потенциально позволит банку быстро выпустить новые облигации на рынок.
Украинский Universal Bank провел встречу с международными инвесторами с фиксированным доходом на роуд-шоу, организованном Morgan Stanley - одним из крупнейших американских финансовых конгломератов и инвестиционных банков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
В публикации отмечается, что ознакомление инвесторов с облигациями с кредитным профилем банка потенциально позволит Universal Bank относительно быстро выпустить на рынок новые облигации. Это особенно важно, если инициативы США по прекращению российско-украинской войны.
В то же время ни Universal Bank, ни Morgan Stanley не ответили на запрос СМИ относительно комментариев.
Universal Bank работает с 1994 года, с 2016 года входит в группу ТАС, принадлежащую олигарху Сергею Тигипко. Офис расположен в Киеве. Самый известный проект банка - monobank, необанк без отделений.
Morgan Stanley был основан в 1935 году. Это крупный американский банковский холдинг (инвестиционный банк до сентября 2008, сегодня - коммерческий), относящийся к числу финансовых конгломератов.
