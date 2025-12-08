$42.060.13
14:55 • 3394 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 7014 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 12883 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 19880 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 21119 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 15549 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 24900 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 13172 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
8 декабря, 10:00 • 13225 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
8 декабря, 09:33 • 13105 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
Universal Bank провел встречу с инвесторами Morgan Stanley для выпуска новых облигаций - Bloomberg

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Украинский Universal Bank, входящий в группу ТАС Сергея Тигипко, провел встречу с международными инвесторами с фиксированным доходом. Встреча, организованная Morgan Stanley, потенциально позволит банку быстро выпустить новые облигации на рынок.

Universal Bank провел встречу с инвесторами Morgan Stanley для выпуска новых облигаций - Bloomberg
Украинский Universal Bank провел встречу с международными инвесторами с фиксированным доходом на роуд-шоу, организованном Morgan Stanley - одним из крупнейших американских финансовых конгломератов и инвестиционных банков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В публикации отмечается, что ознакомление инвесторов с облигациями с кредитным профилем банка потенциально позволит Universal Bank относительно быстро выпустить на рынок новые облигации. Это особенно важно, если инициативы США по прекращению российско-украинской войны.

В то же время ни Universal Bank, ни Morgan Stanley не ответили на запрос СМИ относительно комментариев.

Дополнительно

Universal Bank работает с 1994 года, с 2016 года входит в группу ТАС, принадлежащую олигарху Сергею Тигипко. Офис расположен в Киеве. Самый известный проект банка - monobank, необанк без отделений.

Morgan Stanley был основан в 1935 году. Это крупный американский банковский холдинг (инвестиционный банк до сентября 2008, сегодня - коммерческий), относящийся к числу финансовых конгломератов.

Евгений Устименко

