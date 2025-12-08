Более 100 тысяч: украинские банки подали рекордное количество исков к должникам в 2025 году

В течение 2025 года украинские банки подали 100 434 иска к должникам. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и рекорд за последние 7 лет. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что всего с 2019 года банками было подано 511 865 исков.

Согласно аналитике, более 70% всех исков этого года приходится на Универсал Банк/Mono (28 213 исков), А-Банк (22 221) и Приват (20 278). С большим отрывом расположились ПУМБ (9 225) и Сенс Банк (6 831).

В целом за последние 7 лет неизменным лидером по судебным искам к должникам остается Приватбанк — 191 353 иска. За ним следуют Универсал Банк (115 702), А-Банк (60 421), Сенс Банк (25 283) и ПУМБ (21 476), говорится в исследовании.

Больше всего в этом году выросло количество исков у Таскомбанка — в 3,5 раза. Заметный рост также у ПриватБанка (в 1,8 раза), Кредобанка (в 1,7 раза), А-Банка (в 1,6 раза) и Сенс Банка (в 1,6 раза).

В то же время многие банки существенно сократили количество обращений в суд. Наибольшее падение у Юнекс Банка (в 4 раза), Креди Агриколь (в 2 раза) и Укргазбанка (в 2 раза).

Отмечается, что рейтинг самых "исковых" банков в этом году обновился. В топ вошли новые игроки — Радабанк и Банк Альянс, которых в прошлом году в списке не было. Зато Аккордбанк и Юнекс Банк выбыли из двадцатки лидеров.

