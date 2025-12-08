Более 100 тысяч: украинские банки подали рекордное количество исков к должникам в 2025 году

$42.060.13
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 1926 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 2812 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 13344 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
06:59 • 10414 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 22643 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 35244 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 31934 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 35768 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 57673 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
Краматорск остался без света после трех ударов российских войск8 декабря, 01:04
Вражеский БПЛА взорвался возле многоэтажки в Чернигове, есть раненые8 декабря, 01:35
Трамп разочарован, что Зеленский "не ознакомился" с американским "мирным планом"8 декабря, 02:06
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне8 декабря, 04:16
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп08:22
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого4 декабря, 14:10
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53
Более 100 тысяч: украинские банки подали рекордное количество исков к должникам в 2025 году

Киев • УНН

 • 40 просмотра

В течение 2025 года украинские банки подали 100 434 иска к должникам, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, и является рекордом за последние 7 лет. Лидерами по количеству исков являются Универсал Банк/Mono, А-Банк и ПриватБанк.

Более 100 тысяч: украинские банки подали рекордное количество исков к должникам в 2025 году

В течение 2025 года украинские банки подали 100 434 иска к должникам. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и рекорд за последние 7 лет. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что всего с 2019 года банками было подано 511 865 исков.

Согласно аналитике, более 70% всех исков этого года приходится на Универсал Банк/Mono (28 213 исков), А-Банк (22 221) и Приват (20 278). С большим отрывом расположились ПУМБ (9 225) и Сенс Банк (6 831).

В целом за последние 7 лет неизменным лидером по судебным искам к должникам остается Приватбанк — 191 353 иска. За ним следуют Универсал Банк (115 702), А-Банк (60 421), Сенс Банк (25 283) и ПУМБ (21 476), говорится в исследовании.

Больше всего в этом году выросло количество исков у Таскомбанка — в 3,5 раза. Заметный рост также у ПриватБанка (в 1,8 раза), Кредобанка (в 1,7 раза), А-Банка (в 1,6 раза) и Сенс Банка (в 1,6 раза).

Банки удвоили отчисления в резервы до 2,3 млрд грн за квартал18.11.25, 15:49 • 2429 просмотров

В то же время многие банки существенно сократили количество обращений в суд. Наибольшее падение у Юнекс Банка (в 4 раза), Креди Агриколь (в 2 раза) и Укргазбанка (в 2 раза).

Отмечается, что рейтинг самых "исковых" банков в этом году обновился. В топ вошли новые игроки — Радабанк и Банк Альянс, которых в прошлом году в списке не было. Зато Аккордбанк и Юнекс Банк выбыли из двадцатки лидеров.

Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ01.12.25, 14:41 • 36467 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаФинансы
ПриватБанк
Украина