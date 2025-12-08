Понад 100 тисяч: українські банки подали рекордну кількість позовів до боржників у 2025 році

Протягом 2025 року 100 434 позови до боржників подали українські банки. Це у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період торік та рекорд за останні 7 років. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що загалом 511 865 позовів від банків було подано з 2019 року.

Згідно з аналітикою, понад 70% усіх цьогорічних позовів припадає на Універсал Банк/Mono (28 213 позовів), А-Банк (22 221) та Приват (20 278). З великим відривом розташувалися ПУМБ (9 225) та Сенс Банк (6 831).

Загалом за останні 7 років незмінним лідером по судових позовах до боржників залишається Приватбанк — 191 353 позови. Наслідують Універсал Банк (115 702), А-Банк (60 421), Сенс Банк (25 283) та ПУМБ (21 476), йдеться в дослідженні.

Найбільше цьогоріч зросла кількість позовів у Таскомбанк — у 3,5 раза. Помітне зростання також у ПриватБанку (у 1,8 раза), Кредобанку (у 1,7 раза), А-Банку (у 1,6 раза) та Сенс Банку (у 1,6 раза).

Водночас чимало банків суттєво скоротили кількість звернень до суду. Найбільше падіння у Юнекс Банку (у 4 рази), Креді Агріколь (у 2 рази) та Укргазбанка (у 2 рази).

Зазначається, що рейтинг найбільш "позовних" банків цьогоріч оновився. У топ увійшли нові гравці — Радабанк та Банк Альянс, яких торік у списку не було. Натомість Акордбанк та Юнекс Банк вибули з двадцятки лідерів.

