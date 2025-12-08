$42.060.13
Ексклюзив
10:00 • 942 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 1822 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 2714 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 13274 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59 • 10380 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 22613 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 35215 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 31914 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 35750 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 57663 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
Понад 100 тисяч: українські банки подали рекордну кількість позовів до боржників у 2025 році

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Протягом 2025 року українські банки подали 100 434 позови до боржників, що на 1,5 раза більше, ніж торік, і є рекордом за останні 7 років. Лідерами за кількістю позовів є Універсал Банк/Mono, А-Банк та ПриватБанк.

Понад 100 тисяч: українські банки подали рекордну кількість позовів до боржників у 2025 році

Протягом 2025 року 100 434 позови до боржників подали українські банки. Це у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період торік та рекорд за останні 7 років.  Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що загалом 511 865 позовів від банків було подано з 2019 року.

Згідно з аналітикою, понад 70% усіх цьогорічних позовів припадає на Універсал Банк/Mono (28 213 позовів), А-Банк (22 221) та Приват (20 278). З великим відривом розташувалися ПУМБ (9 225) та Сенс Банк (6 831).

Загалом за останні 7 років незмінним лідером по судових позовах до боржників залишається Приватбанк — 191 353 позови. Наслідують Універсал Банк (115 702), А-Банк (60 421), Сенс Банк (25 283) та ПУМБ (21 476), йдеться в дослідженні.

Найбільше цьогоріч зросла кількість позовів у Таскомбанк — у 3,5 раза. Помітне зростання також у ПриватБанку (у 1,8 раза), Кредобанку (у 1,7 раза), А-Банку (у 1,6 раза) та Сенс Банку (у 1,6 раза).

Банки подвоїли відрахування до резервів до 2,3 млрд грн за квартал18.11.25, 15:49 • 2429 переглядiв

Водночас чимало банків суттєво скоротили кількість звернень до суду. Найбільше падіння у Юнекс Банку (у 4 рази), Креді Агріколь (у 2 рази) та Укргазбанка (у 2 рази).

Зазначається, що рейтинг найбільш "позовних" банків цьогоріч оновився. У топ увійшли нові гравці — Радабанк та Банк Альянс, яких торік у списку не було. Натомість Акордбанк та Юнекс Банк вибули з двадцятки лідерів.

Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ 01.12.25, 14:41 • 36467 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаФінанси
ПриватБанк
Україна