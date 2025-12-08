Universal Bank провів зустріч з інвесторами Morgan Stanley для випуску нових облігацій - Bloomberg
Український Universal Bank, що належить до групи ТАС Сергія Тігіпка, провів зустріч з міжнародними інвесторами з фіксованим доходом. Зустріч, організована Morgan Stanley, потенційно дозволить банку швидко випустити нові облігації на ринок.
Український Universal Bank провели зустріч міжнародними інвесторами з фіксованим доходом на роудшоу, організованому Morgan Stanley - одним з найбільших американських фінансових конгломератів та інвестиційних банків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
У публікації зазначається, що ознайомлення інвесторів з облігаціями з кредитним профілем банку потенційно дозволить Universal Bank відносно швидко випустити на ринок нові облігації. Це особливо важливо, якщо ініціативи США щодо припинення російсько-української війни.
Водночас ані Universal Bank, ані Morgan Stanley не відповіли на запит ЗМІ щодо коментарів.
Додатково
Universal Bank працює з 1994 року, з 2016 року входить до групи ТАС, що належить олігарху Сергію Тігіпку. Офіс розташовано в Києві. Найвідоміший проєкт банку - monobank, необанк без відділень.
Morgan Stanley був заснований в 1935 році. Це великий американський банківський холдинг (інвестиційний банк до вересня 2008, сьогодні - комерційний), що належить до числа фінансових конгломератів.
