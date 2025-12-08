Universal Bank провів зустріч з інвесторами Morgan Stanley для випуску нових облігацій - Bloomberg

$42.060.13
14:55 • 2560 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 5452 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 11640 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 19135 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 20504 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 15327 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 24476 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 13079 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 13152 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
8 грудня, 09:33 • 13013 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo8 грудня, 06:54 • 17643 перегляди
Війська рф атакували дронами Фастів на Київщині: показали наслідкиPhoto8 грудня, 07:35 • 6082 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 8 грудня, 08:22 • 19113 перегляди
Сирський розкрив "вимогу часу" по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі "значної частини СЗЧ"8 грудня, 09:07 • 3704 перегляди
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"8 грудня, 09:29 • 15923 перегляди
Жодних санкцій, дійте через росіюPhoto15:38 • 502 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
13:00 • 19128 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
12:25 • 20502 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
10:53 • 24475 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 31361 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.15:34 • 210 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 31361 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 53307 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 63559 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 64364 перегляди
Universal Bank провів зустріч з інвесторами Morgan Stanley для випуску нових облігацій - Bloomberg

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Український Universal Bank, що належить до групи ТАС Сергія Тігіпка, провів зустріч з міжнародними інвесторами з фіксованим доходом. Зустріч, організована Morgan Stanley, потенційно дозволить банку швидко випустити нові облігації на ринок.

Universal Bank провів зустріч з інвесторами Morgan Stanley для випуску нових облігацій - Bloomberg
Фото: monobank

Український Universal Bank провели зустріч міжнародними інвесторами з фіксованим доходом на роудшоу, організованому Morgan Stanley - одним з найбільших американських фінансових конгломератів та інвестиційних банків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

У публікації зазначається, що ознайомлення інвесторів з облігаціями з кредитним профілем банку потенційно дозволить Universal Bank відносно швидко випустити на ринок нові облігації. Це особливо важливо, якщо ініціативи США щодо припинення російсько-української війни.

Водночас ані Universal Bank, ані Morgan Stanley не відповіли на запит ЗМІ щодо коментарів.

Додатково

Universal Bank працює з 1994 року, з 2016 року входить до групи ТАС, що належить олігарху Сергію Тігіпку. Офіс розташовано в Києві. Найвідоміший проєкт банку - monobank, необанк без відділень.

Morgan Stanley був заснований в 1935 році. Це великий американський банківський холдинг (інвестиційний банк до вересня 2008, сьогодні - комерційний), що належить до числа фінансових конгломератів.

Понад 100 тисяч: українські банки подали рекордну кількість позовів до боржників у 2025 році08.12.25, 12:29 • 1704 перегляди

Євген Устименко

