Universal Bank провів зустріч з інвесторами Morgan Stanley для випуску нових облігацій - Bloomberg

Український Universal Bank провели зустріч міжнародними інвесторами з фіксованим доходом на роудшоу, організованому Morgan Stanley - одним з найбільших американських фінансових конгломератів та інвестиційних банків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

У публікації зазначається, що ознайомлення інвесторів з облігаціями з кредитним профілем банку потенційно дозволить Universal Bank відносно швидко випустити на ринок нові облігації. Це особливо важливо, якщо ініціативи США щодо припинення російсько-української війни.

Водночас ані Universal Bank, ані Morgan Stanley не відповіли на запит ЗМІ щодо коментарів.

Universal Bank працює з 1994 року, з 2016 року входить до групи ТАС, що належить олігарху Сергію Тігіпку. Офіс розташовано в Києві. Найвідоміший проєкт банку - monobank, необанк без відділень.

Morgan Stanley був заснований в 1935 році. Це великий американський банківський холдинг (інвестиційний банк до вересня 2008, сьогодні - комерційний), що належить до числа фінансових конгломератів.

