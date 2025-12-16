Суд проверяет, могла ли "ДІЯ" оформить кредит после блокировки аккаунта в банке

Суд Хмельницкой области обязал ГП "ДІЯ" предоставить техническую информацию по делу против АО "Райффайзен Банк". Речь идет о проверке того, как именно происходила идентификация пользователя через сервис "ДИЯ" для оформления банковского кредита. Соответствующее определение обнародовано в Едином реестре судебных решений, пишет УНН.

Детали

Истец оспаривает кредитный договор, заключенный в марте 2025 года, и просит признать его недействительным, вернуть 32 тыс. грн собственных средств и восстановить кредитный лимит в 126 тыс. грн. Основной вопрос в деле, могла ли цифровая идентификация "ДІЯ" произойти после блокировки его банковского аккаунта в "ПриватБанке", через который осуществлялась авторизация лица.

По данным "ПриватБанка", аккаунт клиента был заблокирован 9 марта 2025 года. В то же время "ДІЯ" сообщила об успешной авторизации и шеринге документов уже после этого времени для оформления кредита в "Райффайзен Банке". Именно эти расхождения стали основанием для обращения в суд.

Суд решил, что для выяснения обстоятельств необходимо получить детальные технические логи "ДІЯ": данные об устройстве, IP-адресе, параметрах сессии, времени авторизации и статусе аккаунта банка на момент входа.

Напомним

Ранее сообщалось, что "ДІЯ" "зарегистрировала" женщине ФЛП без ее ведома, а налоговая начисляла долг. Суд обязал Минцифры и ГП "ДІЯ" предоставить объяснения.