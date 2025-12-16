Суд проверяет, могла ли "ДІЯ" оформить кредит после блокировки аккаунта в банке
Киев • УНН
Суд Хмельницкой области обязал ГП "ДІЯ" предоставить техническую информацию по делу против АО "Райффайзен Банк" относительно идентификации пользователя. Истец оспаривает кредитный договор, заключенный после блокировки его банковского аккаунта.
Детали
Истец оспаривает кредитный договор, заключенный в марте 2025 года, и просит признать его недействительным, вернуть 32 тыс. грн собственных средств и восстановить кредитный лимит в 126 тыс. грн. Основной вопрос в деле, могла ли цифровая идентификация "ДІЯ" произойти после блокировки его банковского аккаунта в "ПриватБанке", через который осуществлялась авторизация лица.
По данным "ПриватБанка", аккаунт клиента был заблокирован 9 марта 2025 года. В то же время "ДІЯ" сообщила об успешной авторизации и шеринге документов уже после этого времени для оформления кредита в "Райффайзен Банке". Именно эти расхождения стали основанием для обращения в суд.
Суд решил, что для выяснения обстоятельств необходимо получить детальные технические логи "ДІЯ": данные об устройстве, IP-адресе, параметрах сессии, времени авторизации и статусе аккаунта банка на момент входа.
Напомним
Ранее сообщалось, что "ДІЯ" "зарегистрировала" женщине ФЛП без ее ведома, а налоговая начисляла долг. Суд обязал Минцифры и ГП "ДІЯ" предоставить объяснения.