Суд перевіряє, чи могла "ДІЯ" оформити кредит після блокування акаунта в банку

Суд Хмельницької області зобов’язав ДП "ДІЯ" надати технічну інформацію у справі проти АТ "Райффайзен Банк". Йдеться про перевірку того, як саме відбувалася ідентифікація користувача через сервіс "ДІЯ" для оформлення банківського кредиту. Відповідну ухвалу оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень, пише УНН.

Деталі

Позивач оскаржує кредитний договір, укладений у березні 2025 року, та просить визнати його недійсним, повернути 32 тис. грн власних коштів і відновити кредитний ліміт у 126 тис. грн. Основне питання у справі, чи могла цифрова ідентифікація "ДІЯ" відбутися після блокування його банківського акаунта в "ПриватБанку", через який здійснювалась авторизація особи.

За даними "ПриватБанку", акаунт клієнта був заблокований 9 березня 2025 року. Водночас "ДІЯ" повідомила про успішну авторизацію та шерінг документів уже після цього часу для оформлення кредиту в "Райффайзен Банку". Саме ці розбіжності стали підставою для звернення до суду.

Суд вирішив, що для з’ясування обставин необхідно отримати детальні технічні логи "ДІЇ": дані про пристрій, IP-адресу, параметри сесії, час авторизації та статус акаунта банку на момент входу.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що "ДІЯ" "зареєструвала" жінці ФОП без її відома, а податкова нараховувала борг. Суд зобовʼязав Мінцифри та ДП "ДІЯ" надати пояснення.