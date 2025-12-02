Обманул 13 человек, обещая снять порчу через соцсети: в Киеве будут судить 28-летнего псевдо-мольфара

$42.340.08
49.310.42
ukenru
10:36 • 728 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 2000 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
06:00 • 33513 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 40682 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 53914 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 46059 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 42787 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 34154 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 28826 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 24864 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.2м/с
92%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
СНБО: Россия готовит давление на фронте и громкие заявления для западной аудитории2 декабря, 02:19 • 29495 просмотра
Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский2 декабря, 02:53 • 27964 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины2 декабря, 04:03 • 28487 просмотра
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА07:07 • 19354 просмотра
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN07:31 • 6622 просмотра
публикации
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
06:00 • 33465 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 40777 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 47108 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 55268 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 64516 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Жозеп Боррель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Турция
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 33333 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 35758 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 92251 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 67413 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 83574 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Хранитель
Financial Times
Ракетная система С-300

Обманул 13 человек, обещая снять порчу через соцсети: в Киеве будут судить 28-летнего псевдо-мольфара

Киев • УНН

 • 74 просмотра

В Киеве 28-летний мужчина предстанет перед судом за мошенничество. Он обманывал людей, предлагая услуги "снятия порчи" и "исцеления" через соцсети, требуя от 400 до 4500 гривен.

Обманул 13 человек, обещая снять порчу через соцсети: в Киеве будут судить 28-летнего псевдо-мольфара
Фото: Национальная полиция Украины

В столице перед судом предстанет 28-летний псевдо-мольфар, который снимал "порчу" через социальные сети и обманным путем воровал у людей деньги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Детали

Как установило следствие, мужчина создал аккаунты в популярных социальных сетях. Под видом "мольфара" он проводил переписку с "клиентами" и предоставлял "услуги" по якобы снятию "порчи", поиску без вести пропавших лиц, а также проводил "ритуалы исцеления" от болезней.

Свои услуги он оценивал от 400 до 4500 гривен, в зависимости от "сложности" задачи. После получения средств на банковскую карточку, злоумышленник блокировал своих жертв в соцсетях.

Как выяснили следователи, таким образом аферист обманул тринадцать граждан.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним

В Днепре правоохранители ликвидировали сеть мошеннических колл-центров, которые маскировались под финансовые сервисы и обворовывали граждан. Они получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших через установку "защитного" приложения.

Евгений Устименко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Банковская карта
Социальная сеть
Национальная полиция Украины
Днепр
Киев