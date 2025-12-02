Обманул 13 человек, обещая снять порчу через соцсети: в Киеве будут судить 28-летнего псевдо-мольфара

Фото: Национальная полиция Украины

В столице перед судом предстанет 28-летний псевдо-мольфар, который снимал "порчу" через социальные сети и обманным путем воровал у людей деньги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Детали

Как установило следствие, мужчина создал аккаунты в популярных социальных сетях. Под видом "мольфара" он проводил переписку с "клиентами" и предоставлял "услуги" по якобы снятию "порчи", поиску без вести пропавших лиц, а также проводил "ритуалы исцеления" от болезней.

Свои услуги он оценивал от 400 до 4500 гривен, в зависимости от "сложности" задачи. После получения средств на банковскую карточку, злоумышленник блокировал своих жертв в соцсетях.

Как выяснили следователи, таким образом аферист обманул тринадцать граждан.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним

В Днепре правоохранители ликвидировали сеть мошеннических колл-центров, которые маскировались под финансовые сервисы и обворовывали граждан. Они получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших через установку "защитного" приложения.