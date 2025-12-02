Обдурив 13 людей, обіцяючи зняти порчу через соцмережі: у Києві судитимуть 28-річного псевдо-мольфара

Фото: Національна поліція України

У столиці перед судом постане 28-річний псевдо-мольфар, який знімав "порчу" через соціальні мережі і обманним шляхом крав в людей гроші. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Києві.

Деталі

Як встановило слідство, чоловік створив акаунти у популярних соціальних мережах. Під виглядом "мольфара" він проводив листування із "клієнтами" та надавав "послуги" з нібито зняття "порчі", пошуку безвісти зниклих осіб, а також проводив "ритуали зцілення" від хвороб.

Свої послуги він оцінював від 400 до 4500 гривень, в залежності від "складності" завдання. Після отримання коштів на банківську картку, зловмисник блокував своїх жертв в соцмережах.

Як з’ясували слідчі, таким чином аферист ошукав тринадцятьох громадян.

Затриманому оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

