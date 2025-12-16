$42.250.05
Спецоперация "Connect": Украина и ЕС ликвидировали транснациональную сеть мошеннических call-центров

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В Украине ликвидирована транснациональная сеть мошеннических call-центров, которая действовала в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске. Злоумышленники обманули граждан ЕС на более чем 50 миллионов гривен, используя "вишинг" и другие схемы.

Спецоперация "Connect": Украина и ЕС ликвидировали транснациональную сеть мошеннических call-центров

Украина совместно с правоохранительными органами ЕС провела масштабную спецоперацию "Connect", в результате которой ликвидирована сеть мошеннических call-центров, действовавших в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске и обманывавших граждан Европы на более чем 50 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора совместно с правоохранительными органами Латвии, Литвы и Чехии проведена масштабная международная спецоперация "Connect". Ликвидирована разветвленная сеть мошеннических call-центров, действовавших в Украине и системно обманывавших граждан стран ЕС

- говорится в сообщении.

Участники сети вербовали граждан европейских государств и привлекали их к работе в колл-центрах в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске.

Использовали "вишинг", "спуфинг", подмену номеров, фейковые легенды от имени полиции и банков, заставляли жертв переводить средства на "безопасные" счета или в криптовалюту, а также устанавливать ПО для удаленного доступа.

В ходе спецоперации в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях проведено более 70 обысков, по результатам которых:

  • 11 лицам сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4, 5 ст. 190 УК Украины;
    • 6 иностранцев, разыскиваемых странами ЕС, задержаны для дальнейшей экстрадиции;
      • изъято более 200 единиц компьютерной и серверной техники, мобильные телефоны, носители информации, документация и автомобили премиум-класса;
        • задокументировано не менее 50 эпизодов мошенничества, нанесенный ущерб — более 50 млн грн 47 гражданам ЕС.

          Спецоперация проведена в рамках работы совместной следственной группы и международных соглашений о правовой помощи. Ее успех стал возможным благодаря тесной координации прокуроров и следователей нескольких государств и оперативному обмену информацией с партнерами ЕС.

          Досудебное расследование продолжается: анализируются электронные доказательства, устанавливаются дополнительные эпизоды и все причастные.

          Не передавайте посторонним реквизиты карт, CVV-коды, пароли и одноразовые коды. Украина вместе с партнерами ЕС последовательно уничтожает транснациональные мошеннические сети и защищает граждан от финансового обмана

          - призвали в Генпрокуратуре.

          Ольга Розгон

