Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 11929 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 12371 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 16527 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 24835 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 19719 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 18315 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 16328 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 12249 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 10936 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
Спецоперація "Connect": Україна та ЄС ліквідували транснаціональну мережу шахрайських call-центрів

Київ • УНН

 • 20 перегляди

В Україні ліквідовано транснаціональну мережу шахрайських call-центрів, яка діяла у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Зловмисники ошукали громадян ЄС на понад 50 мільйонів гривень, використовуючи "вішинг" та інші схеми.

Спецоперація "Connect": Україна та ЄС ліквідували транснаціональну мережу шахрайських call-центрів

Україна спільно з правоохоронцями ЄС провела масштабну спецоперацію "Connect", в результаті якої ліквідовано мережу шахрайських call-центрів, що діяли у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську та ошукували громадян Європи на понад 50 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора спільно з правоохоронними органами Латвії, Литви та Чехії проведено масштабну міжнародну спецоперацію "Connect". Ліквідовано розгалужену мережу шахрайських call-центрів, що діяли в Україні та системно ошукували громадян країн ЄС

- йдеться у повідомленні.

Учасники мережі вербували громадян європейських держав і залучали їх до роботи в кол-центрах у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську.

Використовували "вішинг", "спуфінг", підміну номерів, фейкові легенди від імені поліції та банків, змушували жертв переказувати кошти на "безпечні" рахунки або в криптовалюту, а також встановлювати ПЗ для віддаленого доступу.

Під час спецоперації у Києві, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях проведено понад 70 обшуків за результатами яких:

  • 11 особам повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4, 5 ст. 190 КК України;
    • 6 іноземців, розшукуваних країнами ЄС, затримано для подальшої екстрадиції;
      • вилучено понад 200 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, мобільні телефони, носії інформації, документацію та автомобілі преміум-класу;
        • задокументовано щонайменше 50 епізодів шахрайства, завдані збитки — понад 50 млн грн 47 громадянам ЄС.

          Спецоперацію проведено в межах роботи спільної слідчої групи та міжнародних угод про правову допомогу. Її успіх став можливим завдяки тісній координації прокурорів і слідчих кількох держав та оперативному обміну інформацією з партнерами ЄС.

          Досудове розслідування триває: аналізуються електронні докази, встановлюються додаткові епізоди та всі причетні.

          Не передавайте стороннім реквізити карток, CVV-коди, паролі та одноразові коди. Україна разом із партнерами ЄС послідовно знищує транснаціональні шахрайські мережі та захищає громадян від фінансового обману

          - закликали у Генпрокуратурі.

          Роками обслуговували "ринок обману": лише за останні місяці прокурори припинили діяльність 277 шахрайських call-центрів12.11.25, 14:48 • 10199 переглядiв

          Ольга Розгон

          Кримінал та НПНовини Світу
          Техніка
          Обшук
          Банківська картка
          Дніпро (місто)
          Латвія
          Європейський Союз
          Литва
          Чехія
          Україна
          Івано-Франківськ
          Київ