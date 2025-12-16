Спецоперація "Connect": Україна та ЄС ліквідували транснаціональну мережу шахрайських call-центрів

Україна спільно з правоохоронцями ЄС провела масштабну спецоперацію "Connect", в результаті якої ліквідовано мережу шахрайських call-центрів, що діяли у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську та ошукували громадян Європи на понад 50 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора спільно з правоохоронними органами Латвії, Литви та Чехії проведено масштабну міжнародну спецоперацію "Connect". Ліквідовано розгалужену мережу шахрайських call-центрів, що діяли в Україні та системно ошукували громадян країн ЄС - йдеться у повідомленні.

Учасники мережі вербували громадян європейських держав і залучали їх до роботи в кол-центрах у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську.

Використовували "вішинг", "спуфінг", підміну номерів, фейкові легенди від імені поліції та банків, змушували жертв переказувати кошти на "безпечні" рахунки або в криптовалюту, а також встановлювати ПЗ для віддаленого доступу.

Під час спецоперації у Києві, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях проведено понад 70 обшуків за результатами яких:

11 особам повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4, 5 ст. 190 КК України;

6 іноземців, розшукуваних країнами ЄС, затримано для подальшої екстрадиції;

вилучено понад 200 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, мобільні телефони, носії інформації, документацію та автомобілі преміум-класу;

задокументовано щонайменше 50 епізодів шахрайства, завдані збитки — понад 50 млн грн 47 громадянам ЄС.

Спецоперацію проведено в межах роботи спільної слідчої групи та міжнародних угод про правову допомогу. Її успіх став можливим завдяки тісній координації прокурорів і слідчих кількох держав та оперативному обміну інформацією з партнерами ЄС.

Досудове розслідування триває: аналізуються електронні докази, встановлюються додаткові епізоди та всі причетні.

Не передавайте стороннім реквізити карток, CVV-коди, паролі та одноразові коди. Україна разом із партнерами ЄС послідовно знищує транснаціональні шахрайські мережі та захищає громадян від фінансового обману - закликали у Генпрокуратурі.

