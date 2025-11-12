Роками обслуговували "ринок обману": лише за останні місяці прокурори припинили діяльність 277 шахрайських call-центрів

Лише за останні місяці припинено діяльність 277 call-центрів у Києві, Дніпрі, Запорізькій, Рівненській, Львівській, Полтавській, Івано-Франківській, Житомирській, Черкаській та Одеській областях. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, шахрайські майданчики роками обслуговували "ринок обману" як в середині країни, так і за її межами, передає УНН.

Прокурори Офісу Генерального прокурора продовжують системно викривати мережі шахрайських call-центрів, які роками працювали з території України й обслуговували "ринок обману" як в середині країни, так і за її межами.

Лише за останні місяці припинено діяльність 277 таких майданчиків у Києві, Дніпрі, Запорізькій, Рівненській, Львівській, Полтавській, Івано-Франківській, Житомирській, Черкаській та Одеській областях

Ці схеми працювали як бізнес: офіси, менеджери, навчання персоналу, "скрипти" дзвінків, підроблені сайти та документи, а іноді навіть deepfake-дзвінки. Під виглядом інвестицій, повернення коштів чи продажу товарів шахраї виманювали гроші у громадян України, ЄС та Азії.

За даними Офісу Генпрокурора, під час обшуків вилучено понад 12 тис. одиниць техніки, 3 тис. телефонів, сервери, CRM-системи й чорнову бухгалтерію - усе це допомагає вийти на організаторів, фінансистів і розробників цифрової інфраструктури.

Організаторам і виконавцям уже повідомлено про підозру. Частина з них перебуває під вартою. Розслідування тривають. Вони спрямовані на те, щоб повністю знищити механізм, а не лише "точково" заблокувати його на певний проміжок часу