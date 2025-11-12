$42.010.06
Годами обслуживали "рынок обмана": только за последние месяцы прокуроры прекратили деятельность 277 мошеннических call-центров

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Офис Генпрокурора прекратил деятельность 277 мошеннических call-центров в разных областях Украины. Эти центры годами обманывали граждан Украины, ЕС и Азии, выманивая деньги под видом инвестиций или продажи товаров.

Годами обслуживали "рынок обмана": только за последние месяцы прокуроры прекратили деятельность 277 мошеннических call-центров

Только за последние месяцы прекращена деятельность 277 колл-центров в Киеве, Днепре, Запорожской, Ровенской, Львовской, Полтавской, Ивано-Франковской, Житомирской, Черкасской и Одесской областях. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, мошеннические площадки годами обслуживали "рынок обмана" как внутри страны, так и за ее пределами, передает УНН.

Детали

Прокуроры Офиса Генерального прокурора продолжают системно разоблачать сети мошеннических колл-центров, которые годами работали с территории Украины и обслуживали "рынок обмана" как внутри страны, так и за ее пределами.

Только за последние месяцы прекращена деятельность 277 таких площадок в Киеве, Днепре, Запорожской, Ровенской, Львовской, Полтавской, Ивано-Франковской, Житомирской, Черкасской и Одесской областях.

- говорится в сообщении.

Эти схемы работали как бизнес: офисы, менеджеры, обучение персонала, "скрипты" звонков, поддельные сайты и документы, а иногда даже deepfake-звонки. Под видом инвестиций, возврата средств или продажи товаров мошенники выманивали деньги у граждан Украины, ЕС и Азии.

По данным Офиса Генпрокурора, во время обысков изъято более 12 тыс. единиц техники, 3 тыс. телефонов, серверы, CRM-системы и черновая бухгалтерия - все это помогает выйти на организаторов, финансистов и разработчиков цифровой инфраструктуры.

Организаторам и исполнителям уже сообщено о подозрении. Часть из них находится под стражей. Расследования продолжаются. Они направлены на то, чтобы полностью уничтожить механизм, а не только "точечно" заблокировать его на определенный промежуток времени.

- говорится в сообщении.

Антонина Туманова

