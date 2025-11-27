В Запорожье разоблачена схема присвоения 17 млн грн благотворительной помощи

Правоохранители заблокировали попытку незаконного завладения десятками миллионов гривен благотворительных средств, разоблачив организованную группу, действовавшую под прикрытием общественной организации. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

В Офисе Генпрокурора сообщили о разоблачении группы лиц, которая пыталась присвоить более 17 млн грн благотворительной помощи, полученной одной из общественных организаций от международного донора. По данным следствия, основатель и директор объединения вместе с приятелем фактически не осуществляли заявленной уставной деятельности, вместо этого направили усилия на незаконное обогащение.

Следователи установили, что мужчины переводили благотворительные средства на счета знакомых ФОПов, якобы как оплату за товары и услуги, которые фактически не предоставлялись. После этого деньги переводили в наличные и распределяли между участниками схемы. На данный момент группа успела присвоить более 1 млн грн, еще примерно 6 млн грн фигуранты пытались использовать по своему усмотрению. Благодаря вмешательству правоохранителей была заблокирована возможность завладения более 10 млн грн путем ареста счета организации.

Под процессуальным руководством прокуроров Запорожской областной прокуратуры сообщено о подозрении группе лиц по факту использования благотворительной помощи с целью получения прибыли (по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины), а отдельным ее членам сообщено о подозрении по факту легализации средств, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины) и по факту попытки использования благотворительной помощи с целью получения прибыли (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 УК Украины) – говорится в сообщении прокуратуры.

Во время обысков изъяты печати предприятий, финансовые документы, мобильные телефоны, банковские карты и более 20 тыс. долларов США. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрений другим участникам сети и избрании мер пресечения.

