Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
У Запоріжжі викрито схему привласнення 17 млн грн благодійної допомоги

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Правоохоронці заблокували спробу незаконного заволодіння десятками мільйонів гривень благодійних коштів у Запоріжжі, викривши організовану групу. Засновник та директор об’єднання разом із приятелем переказували благодійні кошти на рахунки знайомих ФОПів, нібито як оплату за товари та послуги, які фактично не надавалися.

У Запоріжжі викрито схему привласнення 17 млн грн благодійної допомоги

Правоохоронці заблокували спробу незаконного заволодіння десятками мільйонів гривень благодійних коштів, викривши організовану групу, що діяла під прикриттям громадської організації. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

В Офісі Генпрокурора повідомили про викриття групи осіб, яка намагалася привласнити понад 17 млн грн благодійної допомоги, отриманої однією з громадських організацій від міжнародного донора. За даними слідства, засновник та директор об’єднання разом із приятелем фактично не здійснювали заявленої статутної діяльності, натомість спрямували зусилля на незаконне збагачення.

Завершено розслідування щодо ексзаступника голови ВГСУ Ємельянова: його підозрюють у незаконному збагаченні27.11.25, 12:46 • 1784 перегляди

Слідчі встановили, що чоловіки переказували благодійні кошти на рахунки знайомих ФОПів, нібито як оплату за товари та послуги, які фактично не надавалися. Після цього гроші переводили у готівку та розподіляли між учасниками схеми. На цей момент група встигла привласнити понад 1 млн грн, ще приблизно 6 млн грн фігуранти намагалися використати на власний розсуд. Завдяки втручанню правоохоронців було заблоковано можливість заволодіння понад 10 млн грн шляхом арешту рахунку організації.

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру групі осіб за фактом використання благодійної допомоги з метою отримання прибутку (за ч. 3 ст. 201-2 КК України), а окремим її членам повідомлено про підозру за фактом легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України) та за фактом спроби використання благодійної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України)

– йдеться в повідомленні прокуратури.

Під час обшуків вилучено печатки підприємств, фінансові документи, мобільні телефони, банківські картки та понад 20 тис. доларів США. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозр іншим учасникам мережі та обрання запобіжних заходів.

Обкрадали громадян під виглядом фінансових сервісів: у Дніпрі викрито шахрайські кол-центри26.11.25, 10:19 • 2412 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Обшук
Банківська картка
благодійність
Запоріжжя