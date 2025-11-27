У Запоріжжі викрито схему привласнення 17 млн грн благодійної допомоги

Правоохоронці заблокували спробу незаконного заволодіння десятками мільйонів гривень благодійних коштів, викривши організовану групу, що діяла під прикриттям громадської організації. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

В Офісі Генпрокурора повідомили про викриття групи осіб, яка намагалася привласнити понад 17 млн грн благодійної допомоги, отриманої однією з громадських організацій від міжнародного донора. За даними слідства, засновник та директор об’єднання разом із приятелем фактично не здійснювали заявленої статутної діяльності, натомість спрямували зусилля на незаконне збагачення.

Слідчі встановили, що чоловіки переказували благодійні кошти на рахунки знайомих ФОПів, нібито як оплату за товари та послуги, які фактично не надавалися. Після цього гроші переводили у готівку та розподіляли між учасниками схеми. На цей момент група встигла привласнити понад 1 млн грн, ще приблизно 6 млн грн фігуранти намагалися використати на власний розсуд. Завдяки втручанню правоохоронців було заблоковано можливість заволодіння понад 10 млн грн шляхом арешту рахунку організації.

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру групі осіб за фактом використання благодійної допомоги з метою отримання прибутку (за ч. 3 ст. 201-2 КК України), а окремим її членам повідомлено про підозру за фактом легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України) та за фактом спроби використання благодійної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України) – йдеться в повідомленні прокуратури.

Під час обшуків вилучено печатки підприємств, фінансові документи, мобільні телефони, банківські картки та понад 20 тис. доларів США. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозр іншим учасникам мережі та обрання запобіжних заходів.

