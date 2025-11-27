$42.300.10
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 14159 перегляди
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 11559 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 33092 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 34097 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 67880 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
26 листопада, 15:41 • 33830 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 31495 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботі
26 листопада, 15:02 • 21768 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотник
26 листопада, 14:47 • 13421 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідження
Завершено розслідування щодо ексзаступника голови ВГСУ Ємельянова: його підозрюють у незаконному збагаченні

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Артура Ємельянова підозрюють в участі у злочинній організації, незаконному збагаченні та легалізації понад 114 млн грн. Слідство встановило, що він входив до злочинної організації, яка впливала на правосуддя через ухвалення "потрібних" рішень за гроші.

Завершено розслідування щодо ексзаступника голови ВГСУ Ємельянова: його підозрюють у незаконному збагаченні

Офіс генерального прокурора відзвітував про завершення досудового розслідування щодо колишнього заступника голови Вищого господарського суду України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОГП.

Деталі

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але УНН стало відомо, що йдеться про Артура Ємельянова - йому раніше повідомили про підозру.

Ексзаступнику голови Вищого господарського суду України інкримінують одержання неправомірної вигоди, участь у злочинній організації, незаконне збагачення та легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 368, ст. 3685, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 1112, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, він входив до розгалуженої злочинної організації, до якої були залучені судді, їхні родичі, адвокати та працівники суду. Дана злочинна організація фактично вибудувала багаторівневу систему впливу на правосуддя.

Йдеться про:

  • ухвалення «потрібних» рішень за гроші;
    • втручання у розподіл справ і призначення «своїх» суддів;
      • тиск на суддів для досягнення потрібного результату;
        • оформлення незаконних доходів на підставних осіб і контрольовані юрструктури.

          Також слідство встановило факт незаконного збагачення ексзаступника голови суду та легалізацію майна на понад 114 млн грн. На це майно накладено арешт.

          Нагадаємо

          Раніше ДБР затримувало ексзаступника голови Вищого господарського суду України - Артура Ємельянова - за участь у злочинній організації. Підозрюваний входив до групи, яка за хабарі виносила "потрібні" рішення у господарських спорах.

          Печерський райсуд Києва 3 грудня обрав адвокату та ексзаступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 січня 2025 року без права на заставу.

          30 травня співробітники Державного бюро розслідувань затримали колишнього заступника голови Вищого Господарського суду України Артура Ємельянова в межах кримінального провадження за посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора. Як повідомили у пресслужбі Бюро, Ємельянов після незаконної зміни запобіжного заходу планував втекти з України.

          Євген Устименко

          СуспільствоПолітикаКримінал та НП
          Війна в Україні
          Україна
          Київ