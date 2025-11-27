Завершено розслідування щодо ексзаступника голови ВГСУ Ємельянова: його підозрюють у незаконному збагаченні
Київ • УНН
Артура Ємельянова підозрюють в участі у злочинній організації, незаконному збагаченні та легалізації понад 114 млн грн. Слідство встановило, що він входив до злочинної організації, яка впливала на правосуддя через ухвалення "потрібних" рішень за гроші.
Офіс генерального прокурора відзвітував про завершення досудового розслідування щодо колишнього заступника голови Вищого господарського суду України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОГП.
Деталі
Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але УНН стало відомо, що йдеться про Артура Ємельянова - йому раніше повідомили про підозру.
Ексзаступнику голови Вищого господарського суду України інкримінують одержання неправомірної вигоди, участь у злочинній організації, незаконне збагачення та легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 368, ст. 3685, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 1112, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, він входив до розгалуженої злочинної організації, до якої були залучені судді, їхні родичі, адвокати та працівники суду. Дана злочинна організація фактично вибудувала багаторівневу систему впливу на правосуддя.
Йдеться про:
- ухвалення «потрібних» рішень за гроші;
- втручання у розподіл справ і призначення «своїх» суддів;
- тиск на суддів для досягнення потрібного результату;
- оформлення незаконних доходів на підставних осіб і контрольовані юрструктури.
Також слідство встановило факт незаконного збагачення ексзаступника голови суду та легалізацію майна на понад 114 млн грн. На це майно накладено арешт.
Нагадаємо
Раніше ДБР затримувало ексзаступника голови Вищого господарського суду України - Артура Ємельянова - за участь у злочинній організації. Підозрюваний входив до групи, яка за хабарі виносила "потрібні" рішення у господарських спорах.
Печерський райсуд Києва 3 грудня обрав адвокату та ексзаступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 січня 2025 року без права на заставу.
30 травня співробітники Державного бюро розслідувань затримали колишнього заступника голови Вищого Господарського суду України Артура Ємельянова в межах кримінального провадження за посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора. Як повідомили у пресслужбі Бюро, Ємельянов після незаконної зміни запобіжного заходу планував втекти з України.