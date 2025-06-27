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Квартири, гаражі, земля і гроші на рахунку: Артура Ємельянова запідозрили у незаконному збагаченні

Київ • УНН

 • 438 перегляди

Колишньому заступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову оголошено підозру в незаконному збагаченні на суму понад 97 млн грн. Він придбав майно, включаючи 6 квартир, 5 гаражів, 18 земельних ділянок, 3 автомобілі та корпоративні права, що не відповідає його законним доходам.

Квартири, гаражі, земля і гроші на рахунку: Артура Ємельянова запідозрили у незаконному збагаченні

6 квартир, 5 гаражів, 18 земельних ділянок і гроші на рахунку – ексзаступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову повідомили про підозру в незаконному збагаченні, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

... повідомлено про підозру колишньому заступнику Голови Вищого господарського суду України у незаконному збагаченні на суму понад 97 млн грн 

- йдеться у повідомленні.

І хоч правоохоронці не називають імені підозрюваного, УНН стало відомо, що йдеться про колишнього заступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова.

Деталі

Як повідомили в Офісі Генпрокурор, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього заступника Голови Вищого господарського суду України в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, та в одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 368, ст. 3685, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 1112, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 КК України).

Під час досудового розслідування цього кримінального провадження ДБР було ініційовано перед НАЗК проведення моніторингу способу життя колишнього судді. В результаті НАЗК виявило у діях фігуранта ознаки незаконного збагачення на суму понад 97 млн грн.

За результатами аналізу доходів та видатків фігуранта та його довірених осіб встановлено неможливість набуття зазначених активів за рахунок законних доходів.

Так, фігурант, перебуваючи на посаді судді Вищого господарського суду України, набув особисто або за його дорученням через інших осіб, активи у вигляді 6 квартир та 5 гаражів в елітних ЖК "Новопечерські Липки" та "Tetris Hall", нежитлових приміщень, 3 автомобілів, 18 земельних ділянок, корпоративні права 2 юридичних осіб і внесенні готівкових коштів на банківський рахунок у сумі 60 000 доларів.

Було встановлено, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо, які побудували "бізнес" на судових рішеннях.

Вони за неправомірні вигоди виносили "потрібні" рішення, переважно у господарських спорах.

Організатор "схеми" – колишній голова Вищого господарського суду України – незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно "своїм" суддям, які виконували "побажання замовників".

Таким чином, відповідно до ККУ, фігурнату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі вирішується питання щодо зміни підозрюваному запобіжного заходу з особистого зобов’язання на більш суворий.

Додамо

В Офісі Генпрокурора додали, що досудове розслідування триває, на сьогодні в рамках міжнародного співробітництва збираються докази на підтвердження незаконного набуття фігурантом та його довіреними особами активів не тільки на території України, а й за кордоном, зокрема в Австрії, Туреччині, ОАЕ тощо.

Також, дії фігуранта та його довірених осіб перевіряється на предмет наявності ознак легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадаємо

Раніше ДБР затримувало ексзаступника голови Вищого господарського суду України - Артура Ємельянова - за участь у злочинній організації. Підозрюваний входив до групи, яка за хабарі виносила "потрібні" рішення у господарських спорах.

Печерський райсуд Києва 3 грудня обрав адвокату та ексзаступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 січня 2025 року без права на заставу.

30 травня співробітники Державного бюро розслідувань затримали колишнього заступника голови Вищого Господарського суду України Артура Ємельянова в межах кримінального провадження за посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора. Як повідомили у пресслужбі Бюро, Ємельянов після незаконної зміни запобіжного заходу планував втекти з України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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