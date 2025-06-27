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Квартиры, гаражи, земля и деньги на счету: Артура Емельянова заподозрили в незаконном обогащении

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову объявлено подозрение в незаконном обогащении на сумму свыше 97 млн грн. Он приобрел имущество, включая 6 квартир, 5 гаражей, 18 земельных участков, 3 автомобиля и корпоративные права, что не соответствует его законным доходам.

Квартиры, гаражи, земля и деньги на счету: Артура Емельянова заподозрили в незаконном обогащении

6 квартир, 5 гаражей, 18 земельных участков и деньги на счету – экс-заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову сообщили о подозрении в незаконном обогащении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

... сообщено о подозрении бывшему заместителю Председателя Высшего хозяйственного суда Украины в незаконном обогащении на сумму более 97 млн грн 

- говорится в сообщении.

И хотя правоохранители не называют имени подозреваемого, УНН стало известно, что речь идет о бывшем заместителе председателя Высшего хозяйственного суда Артуре Емельянове.

Детали

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего заместителя Председателя Высшего хозяйственного суда Украины в участии в преступной организации и участии в преступлениях, совершаемых такой организацией, и в получении неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 368, ст. 3685, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 1112, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 УК Украины).

В ходе досудебного расследования этого уголовного производства ГБР было инициировано перед НАПК проведение мониторинга образа жизни бывшего судьи. В результате НАПК выявило в действиях фигуранта признаки незаконного обогащения на сумму более 97 млн грн.

По результатам анализа доходов и расходов фигуранта и его доверенных лиц установлена невозможность приобретения указанных активов за счет законных доходов.

Так, фигурант, находясь на должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины, приобрел лично или по его поручению через других лиц активы в виде 6 квартир и 5 гаражей в элитных ЖК "Новопечерские Липки" и "Tetris Hall", нежилых помещений, 3 автомобилей, 18 земельных участков, корпоративные права 2 юридических лиц и внесения наличных средств на банковский счет в сумме 60 000 долларов.

Было установлено, что бывший судья, а ныне адвокат, входил в состав преступной организации, которая состояла в основном из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, различных работников суда и т.д., которые построили "бизнес" на судебных решениях.

Они за неправомерные выгоды выносили "нужные" решения, преимущественно в хозяйственных спорах.

Организатор "схемы" – бывший председатель Высшего хозяйственного суда Украины – незаконно вмешивался в распределение дел и отдавал их на рассмотрение исключительно "своим" судьям, которые выполняли "пожелания заказчиков".

Таким образом, согласно УК, фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас решается вопрос об изменении подозреваемому меры пресечения с личного обязательства на более строгую.

Добавим

В Офисе Генпрокурора добавили, что досудебное расследование продолжается, на сегодня в рамках международного сотрудничества собираются доказательства в подтверждение незаконного приобретения фигурантом и его доверенными лицами активов не только на территории Украины, но и за границей, в частности в Австрии, Турции, ОАЭ и т.д.

Также действия фигуранта и его доверенных лиц проверяются на предмет наличия признаков легализации имущества, полученного преступным путем.

Напомним

Ранее ГБР задерживало экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины - Артура Емельянова - за участие в преступной организации. Подозреваемый входил в группу, которая за взятки выносила "нужные" решения в хозяйственных спорах.

Печерский райсуд Киева 3 декабря избрал адвокату и экс-заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 января 2025 года без права на залог.

30 мая сотрудники Государственного бюро расследований задержали бывшего заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда Украины Артура Емельянова в рамках уголовного производства за посягательство на экономическую безопасность Украины в интересах государства-агрессора. Как сообщили в пресс-службе Бюро, Емельянов после незаконной смены меры пресечения планировал бежать из Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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