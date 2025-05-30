Після незаконної зміни запобіжного заходу планував втекти з України: у ДБР роз'яснили причини затримання Ємельянова

Працівники Державного бюро розслідувань затримали колишнього заступника голови Вищого Господарського суду України Артура Ємельянова в межах кримінального провадження за посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора. Як повідомили у пресслужбі Бюро, Ємельянов після незаконної зміни запобіжного заходу планував втекти з України, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, фігурант, використовуючи свої зв’язки в судовій системі, домовився із суддею Вищого антикорупційного суду України, який, всупереч попередній правовій позиції, повернув клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою, визнавши його таким, що не підсудний ВАКС. Надалі екссуддя, знаючи про подання цього клопотання до Печерського районного суду міста Києва, забезпечив зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Це дало йому можливість спробувати уникнути кримінальної відповідальності та залишити територію України.

Працівники ДБР, отримавши оперативну інформацію про ці дії, затримали колишнього заступника голови суду одразу після незаконної зміни запобіжного заходу. Наразі триває досудове розслідування.

ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова, коли він виходив з суду: деталі

Нагадаємо

Раніше ДБР затримувало ексзаступника голови Вищого господарського суду України - Артура Ємельянова - за участь у злочинній організації. Підозрюваний входив до групи, яка за хабарі виносила "потрібні" рішення у господарських спорах.

Печерський райсуд Києва 3 грудня обрав адвокату та ексзаступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 січня 2025 року без права на заставу.