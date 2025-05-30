После незаконного изменения меры пресечения планировал сбежать из Украины: в ГБР разъяснили причины задержания Емельянова

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали бывшего заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда Украины Артура Емельянова в рамках уголовного производства за посягательство на экономическую безопасность Украины в интересах государства-агрессора. Как сообщили в пресс-службе Бюро, Емельянов после незаконного изменения меры пресечения планировал сбежать из Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, фигурант, используя свои связи в судебной системе, договорился с судьей Высшего антикоррупционного суда Украины, который, вопреки предыдущей правовой позиции, вернул ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей, признав его не подсудным ВАКС. В дальнейшем экс-судья, зная о подаче этого ходатайства в Печерский районный суд города Киева, обеспечил изменение меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Это дало ему возможность попытаться избежать уголовной ответственности и покинуть территорию Украины.

Сотрудники ГБР, получив оперативную информацию об этих действиях, задержали бывшего заместителя председателя суда сразу после незаконного изменения меры пресечения. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

ГБР задержало экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Емельянова, когда он выходил из суда: детали

Напомним

Ранее ГБР задерживало экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины - Артура Емельянова - за участие в преступной организации. Подозреваемый входил в группу, которая за взятки выносила "нужные" решения в хозяйственных спорах.

Печерский райсуд Киева 3 декабря избрал адвокату и экс-заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 января 2025 года без права на залог.