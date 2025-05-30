После незаконного изменения меры пресечения планировал сбежать из Украины: в ГБР разъяснили причины задержания Емельянова

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
16:58 • 15679 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Эксклюзив
30 мая, 13:21 • 47778 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
30 мая, 11:54 • 63324 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
30 мая, 11:01 • 61713 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

30 мая, 10:40 • 99182 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
30 мая, 08:52 • 98134 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

30 мая, 07:41 • 58211 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 06:54 • 33082 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 30242 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 153811 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3м/с
84%
749мм
Популярные новости

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 92009 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 29401 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 80218 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

14:15 • 58200 просмотра

Боец "Птахів Мадяра" одним дроном уничтожил российскую установку "Град" с БК на 40 ракет: впечатляющее видео

14:47 • 12269 просмотра
публикации

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

14:15 • 58252 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 80265 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 92059 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 99182 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

30 мая, 08:52 • 98134 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Руслан Кравченко

Борис Писториус

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Киев

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 29444 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 67086 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 56740 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 131960 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 123499 просмотра
Актуальное

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Телеграмма

После незаконного изменения меры пресечения планировал сбежать из Украины: в ГБР разъяснили причины задержания Емельянова

Киев • УНН

 • 1312 просмотра

Артура Емельянова задержали за посягательство на экономическую безопасность Украины и попытку побега. Он договорился об изменении меры пресечения, чтобы покинуть страну.

После незаконного изменения меры пресечения планировал сбежать из Украины: в ГБР разъяснили причины задержания Емельянова

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали бывшего заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда Украины Артура Емельянова в рамках уголовного производства за посягательство на экономическую безопасность Украины в интересах государства-агрессора. Как сообщили в пресс-службе Бюро, Емельянов после незаконного изменения меры пресечения планировал сбежать из Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, фигурант, используя свои связи в судебной системе, договорился с судьей Высшего антикоррупционного суда Украины, который, вопреки предыдущей правовой позиции, вернул ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей, признав его не подсудным ВАКС. В дальнейшем экс-судья, зная о подаче этого ходатайства в Печерский районный суд города Киева, обеспечил изменение меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Это дало ему возможность попытаться избежать уголовной ответственности и покинуть территорию Украины.

Сотрудники ГБР, получив оперативную информацию об этих действиях, задержали бывшего заместителя председателя суда сразу после незаконного изменения меры пресечения. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

ГБР задержало экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Емельянова, когда он выходил из суда: детали30.05.25, 20:58 • 2984 просмотра

Напомним

Ранее ГБР задерживало экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины - Артура Емельянова - за участие в преступной организации. Подозреваемый входил в группу, которая за взятки выносила "нужные" решения в хозяйственных спорах.

Печерский райсуд Киева 3 декабря избрал адвокату и экс-заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 января 2025 года без права на залог.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Высший антикоррупционный суд Украины
Украина
Brent
$62.68
Bitcoin
$104,901.80
S&P 500
$5,897.76
Tesla
$350.00
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,317.89
Ethereum
$2,579.01