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Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
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ГБР задержало экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Емельянова, когда он выходил из суда: детали

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Артура Емельянова задержали после решения суда об изменении меры пресечения. Его подозревают в посягательстве на экономическую безопасность Украины.

ГБР задержало экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Емельянова, когда он выходил из суда: детали

ГБР задержало экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова после решения Печерского районного суда Киева об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Об этом журналисту УНН сообщили источники.

Детали

Собеседник подтвердил, что Емельянов был задержан после принятия Печерским районным судом Киева решения об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Как пишут СМИ, он был задержан в рамках производства по подозрению в посягательстве на экономическую безопасность Украины в интересах врага.

Дополнение

Ранее ГБР задерживало экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины - Артура Емельянова - за участие в преступной организации. Подозреваемый входил в группу, которая за взятки выносила "нужные" решения в хозяйственных спорах.

Печерский райсуд Киева 3 декабря избрал адвокату и экс-заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 января 2025 года без права на залог.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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