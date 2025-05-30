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ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова, коли він виходив з суду: деталі

Київ • УНН

 • 2492 перегляди

Артура Ємельянова затримали після рішення суду про зміну запобіжного заходу. Його підозрюють у посяганні на економічну безпеку України.

ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова, коли він виходив з суду: деталі

ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова після рішення Печерського районного суду Києва про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов'язання. Про це журналісту УНН повідомили джерела.

Деталі

Співрозмовник підтвердив, що Ємельянова було затримано після ухвалення Печерським районним судом Києва рішення про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Як пишуть ЗМІ, його було затримано в рамках провадження щодо підозри у посяганні на економічну безпеку України в інтересах ворога.

Доповнення

Раніше ДБР затримувало ексзаступника голови Вищого господарського суду України - Артура Ємельянова - за участь у злочинній організації. Підозрюваний входив до групи, яка за хабарі виносила "потрібні" рішення у господарських спорах.

Печерський райсуд Києва 3 грудня обрав адвокату та ексзаступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 січня 2025 року без права на заставу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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