Завершено расследование в отношении экс-заместителя председателя ВХСУ Емельянова: его подозревают в незаконном обогащении
Киев • УНН
Артура Емельянова подозревают в участии в преступной организации, незаконном обогащении и легализации более 114 млн грн. Следствие установило, что он входил в преступную организацию, которая влияла на правосудие через принятие "нужных" решений за деньги.
Офис генерального прокурора отчитался о завершении досудебного расследования в отношении бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГП.
Детали
Правоохранители не называют имени подозреваемого, но УНН стало известно, что речь идет об Артуре Емельянове - ему ранее сообщили о подозрении.
Экс-заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Украины инкриминируют получение неправомерной выгоды, участие в преступной организации, незаконное обогащение и легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 368, ст. 3685, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 1112, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, он входил в разветвленную преступную организацию, в которую были вовлечены судьи, их родственники, адвокаты и работники суда. Данная преступная организация фактически выстроила многоуровневую систему влияния на правосудие.
Речь идет о:
- принятие "нужных" решений за деньги;
- вмешательство в распределение дел и назначение "своих" судей;
- давление на судей для достижения нужного результата;
- оформление незаконных доходов на подставных лиц и контролируемые юрструктуры.
Также следствие установило факт незаконного обогащения экс-заместителя председателя суда и легализацию имущества на более чем 114 млн грн. На это имущество наложен арест.
Напомним
Ранее ГБР задерживало экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины - Артура Емельянова - за участие в преступной организации. Подозреваемый входил в группу, которая за взятки выносила "нужные" решения в хозяйственных спорах.
Печерский райсуд Киева 3 декабря избрал адвокату и экс-заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 января 2025 года без права на залог.
30 мая сотрудники Государственного бюро расследований задержали бывшего заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда Украины Артура Емельянова в рамках уголовного производства за посягательство на экономическую безопасность Украины в интересах государства-агрессора. Как сообщили в пресс-службе Бюро, Емельянов после незаконной смены меры пресечения планировал сбежать из Украины.