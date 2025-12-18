$42.180.06
В отделении ПриватБанка ветеран без конечностей не смог восстановить банковскую карту: в НБУ отреагировали

Киев • УНН

 • 28 просмотра

20-летний ветеран, потерявший все конечности на войне, не смог восстановить банковскую карту, так как не имел возможности держать ее для подтверждения. Глава НБУ Андрей Пышный извинился и пообещал лично доставить карту военному.

В Киеве 20-летний ветеран, потерявший все конечности во время войны, не смог восстановить банковскую карту, так как не мог держать ее для подтверждения. Глава НБУ извинился и пообещал доставить карту военному лично. Об этом сообщили руководитель патронатной службы "Ангелы" Третьего армейского корпуса Елена Толкачева, глава Национального банка Украины Андрей Пышный, передает УНН.

Подробности

Руководитель патронатной службы "Ангелы" Третьего армейского корпуса Елена Толкачева на своей странице в соцсети Facebook опубликовала фотографию ветерана.

По ее словам, мужчина ушел на войну в 18 лет и потерял все конечности в районе села Изюмское на Харьковщине.

20-летний солдат. На войну ушел в 18. В районе Изюмского на Харьковщине потерял все конечности. Высокие ампутации. Идейный, держится. Медицинский куратор нашей службы привезла его в ПриватБанк восстановить карту – на нее должны поступить государственные выплаты. Телефон с картами был утерян в бою. Менеджер в отделении на проспекте Берестейском, 27-А достает готовую карту и говорит: возьмите ее в руки и подержите у лица для фото

- говорится в сообщении.

Она добавила, что держать карту другому человеку не разрешили, а единственным выходом назвали оформление доверенности на имя медицинского куратора.

Раненый после инцидента решил ждать протез руки.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный и "ПриватБанк" извинились перед ветераном без рук за отказ выдать карту.

"Я с болью прочитал это сообщение. Не могу понять о чем и чем думали в банке. Но точно знаю, что так не должно быть. И так не будет! Не будет! Выводы будут, реакция будет, а подобного – не будет. Я доставлю карту лично вместе с извинениями от всех нас", - написал Пышный в Facebook с репостом сообщения военнослужащей Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины.

В Киевской области открыли Пространство заботы о ветеранах и ветеранках17.12.25, 00:40 • 4080 просмотров

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
