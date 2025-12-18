$42.180.06
У відділенні ПриватБанку ветеран без кінцівок не зміг відновити банківську картку: в НБУ відреагували

Київ • УНН

 • 12 перегляди

20-річний ветеран, який втратив усі кінцівки на війні, не зміг відновити банківську картку, оскільки не мав змоги тримати її для підтвердження. Голова НБУ Андрій Пишний вибачився та пообіцяв особисто доставити картку військовому.

У відділенні ПриватБанку ветеран без кінцівок не зміг відновити банківську картку: в НБУ відреагували

У Києві 20-річний ветеран, який втратив усі кінцівки під час війни, не зміг відновити банківську картку, оскільки не мав змоги тримати її для підтвердження. Голова НБУ вибачився та пообіцяв доставити картку військовому особисто. Про це повідомили керівниця патронатної служби "Янголи" Третього армійського корпусу Олена Толкачова, голова Національного банку України Андрій Пишний, передає УНН.

Деталі

Керівниця патронатної служби "Янголи" Третього армійського корпусу Олена Толкачова на своїй сторінці у соцмережі Facebook опублікувала фотографію ветерана.

За її словами, чоловік пішов на війну у 18 років і втратив усі кінцівки в районі села Ізюмське на Харківщині.

20-річний солдат. На війну пішов у 18. У районі Ізюмського на Харківщині втратив усі кінцівки. Високі ампутації. Ідейний, тримається. Медичний куратор нашої служби привезла його у ПриватБанк відновити картку – на неї мають надійти державні виплати. Телефон із картками був втрачений у бою. Менеджер у відділенні на проспекті Берестейському, 27-А дістає готову картку і каже: візьміть її в руки і потримайте біля обличчя для фото

- йдеться у дописі.

Вона додала, що тримати картку іншій людині не дозволили, а єдиним виходом назвали оформлення довіреності на ім'я медичного куратора.

Поранений після інциденту вирішив чекати на протез руки.

Голова Національного банку України Андрій Пишний та "ПриватБанк" вибачилися перед ветераном без рук за відмову видати картку.

"Я з болем прочитав цей допис. Не можу збагнути про що і чим думали в банку. Але точно знаю, що так не має бути. І так не буде! Не буде! Висновки будуть, реакція буде, а подібного – не буде. Я доставлю картку особисто разом із вибаченням від усіх нас", - написав Пишний у Facebook з репостом допису військовослужбовиці Третього армійського корпусу Збройних сил України.

На Київщині відкрили Простір турботи про ветеранів та ветеранок17.12.25, 00:40 • 4076 переглядiв

Віта Зеленецька

Суспільство Війна в Україні
