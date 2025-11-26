Неожиданный звонок из "банка" или "инвестиционное предложение": Офис Генпрокурора системно уничтожает мошеннические колл-центры и напоминает, как защитить свои данные

$42.400.03
48.950.03
ukenru
10:00 • 5214 просмотра
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Эксклюзив
09:34 • 12833 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 24863 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:59 • 22469 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
08:27 • 15653 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
07:00 • 27712 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
26 ноября, 06:31 • 16021 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
26 ноября, 06:07 • 14118 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 24106 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 40916 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto12:02 • 3202 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto08:59 • 24863 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Эксклюзив
07:00 • 27712 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 48071 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 56735 просмотра
Неожиданный звонок из "банка" или "инвестиционное предложение": Офис Генпрокурора системно уничтожает мошеннические колл-центры и напоминает, как защитить свои данные

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Офис Генерального прокурора системно уничтожает индустрию мошеннических колл-центров, ликвидировав сотни площадок за последние месяцы. Прокуроры призывают украинцев быть бдительными и напоминают о цифровых правилах безопасности, поскольку звонки и сообщения от мошенников продолжают поступать.

Неожиданный звонок из "банка" или "инвестиционное предложение": Офис Генпрокурора системно уничтожает мошеннические колл-центры и напоминает, как защитить свои данные

Офис Генерального прокурора системно уничтожает индустрию мошеннических колл-центров - только за последние месяцы ликвидированы сотни площадок. Однако неожиданные звонки из "банка" или "инвестиционные предложения" продолжают поступать, поэтому прокуроры призвали украинцев быть бдительными и напомнили о цифровых правилах безопасности, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Неожиданный звонок из "банка". Сообщение в мессенджере о "заблокированном аккаунте". "Инвестиционное предложение" с нереально высокой прибылью. Посылка, за которую "надо срочно оплатить 10 грн". Почти всегда за этим стоят профессиональные мошеннические колл-центры 

- подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

Ликвидирована сеть из 14 мошеннических колл-центров, обманывавших украинцев и иностранцев07.11.25, 12:23 • 4070 просмотров

Прокуроры разъясняют, что это организованные площадки, где десятки операторов работают по четким инструкциям: подменяют номера, пишут от имени банков, служб доставки или правоохранительных органов, звонят ночью, давят, пугают, заставляют действовать поспешно. Их цель получить ваши данные и деньги.

В Офисе Генерального прокурора подчеркивают - над уничтожением мошеннической "индустрии" работают системно.

Только за последние месяцы прокуроры провели более 270 обысков и ликвидировали сотни площадок. Изъяты серверы, компьютеры, оборудование для подмены номеров. В некоторых городах мошенники возобновляли работу уже на следующий день - как в Одессе, где колл-центр пришлось ликвидировать повторно 

- говорится в сообщении.

Вместе с тем, прокуроры призывают граждан быть бдительными: никогда не передавать посторонним реквизиты карт, CVV-коды, пароли и одноразовые коды.

Борьба с мошенническими колл-центрами продолжается - резюмировали в Офисе Генпрокурора.

Обворовывали граждан под видом финансовых сервисов: в Днепре разоблачены мошеннические колл-центры26.11.25, 10:19 • 1826 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Обыск
Банковская карта
Украина
Одесса