Неожиданный звонок из "банка" или "инвестиционное предложение": Офис Генпрокурора системно уничтожает мошеннические колл-центры и напоминает, как защитить свои данные
Киев • УНН
Офис Генерального прокурора системно уничтожает индустрию мошеннических колл-центров, ликвидировав сотни площадок за последние месяцы. Прокуроры призывают украинцев быть бдительными и напоминают о цифровых правилах безопасности, поскольку звонки и сообщения от мошенников продолжают поступать.
Неожиданный звонок из "банка". Сообщение в мессенджере о "заблокированном аккаунте". "Инвестиционное предложение" с нереально высокой прибылью. Посылка, за которую "надо срочно оплатить 10 грн". Почти всегда за этим стоят профессиональные мошеннические колл-центры
Прокуроры разъясняют, что это организованные площадки, где десятки операторов работают по четким инструкциям: подменяют номера, пишут от имени банков, служб доставки или правоохранительных органов, звонят ночью, давят, пугают, заставляют действовать поспешно. Их цель получить ваши данные и деньги.
В Офисе Генерального прокурора подчеркивают - над уничтожением мошеннической "индустрии" работают системно.
Только за последние месяцы прокуроры провели более 270 обысков и ликвидировали сотни площадок. Изъяты серверы, компьютеры, оборудование для подмены номеров. В некоторых городах мошенники возобновляли работу уже на следующий день - как в Одессе, где колл-центр пришлось ликвидировать повторно
Вместе с тем, прокуроры призывают граждан быть бдительными: никогда не передавать посторонним реквизиты карт, CVV-коды, пароли и одноразовые коды.
Борьба с мошенническими колл-центрами продолжается - резюмировали в Офисе Генпрокурора.
