Неожиданный звонок из "банка" или "инвестиционное предложение": Офис Генпрокурора системно уничтожает мошеннические колл-центры и напоминает, как защитить свои данные

Офис Генерального прокурора системно уничтожает индустрию мошеннических колл-центров - только за последние месяцы ликвидированы сотни площадок. Однако неожиданные звонки из "банка" или "инвестиционные предложения" продолжают поступать, поэтому прокуроры призвали украинцев быть бдительными и напомнили о цифровых правилах безопасности, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Неожиданный звонок из "банка". Сообщение в мессенджере о "заблокированном аккаунте". "Инвестиционное предложение" с нереально высокой прибылью. Посылка, за которую "надо срочно оплатить 10 грн". Почти всегда за этим стоят профессиональные мошеннические колл-центры - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

Ликвидирована сеть из 14 мошеннических колл-центров, обманывавших украинцев и иностранцев

Прокуроры разъясняют, что это организованные площадки, где десятки операторов работают по четким инструкциям: подменяют номера, пишут от имени банков, служб доставки или правоохранительных органов, звонят ночью, давят, пугают, заставляют действовать поспешно. Их цель получить ваши данные и деньги.

В Офисе Генерального прокурора подчеркивают - над уничтожением мошеннической "индустрии" работают системно.

Только за последние месяцы прокуроры провели более 270 обысков и ликвидировали сотни площадок. Изъяты серверы, компьютеры, оборудование для подмены номеров. В некоторых городах мошенники возобновляли работу уже на следующий день - как в Одессе, где колл-центр пришлось ликвидировать повторно - говорится в сообщении.

Вместе с тем, прокуроры призывают граждан быть бдительными: никогда не передавать посторонним реквизиты карт, CVV-коды, пароли и одноразовые коды.

Борьба с мошенническими колл-центрами продолжается - резюмировали в Офисе Генпрокурора.

