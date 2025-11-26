$42.400.03
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 13309 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 25482 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 23095 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 15945 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00 • 28105 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
26 листопада, 06:31 • 16138 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
26 листопада, 06:07 • 14155 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 24132 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 40954 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
Ексклюзив
07:00 • 28105 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 48337 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 56998 перегляди
Несподіваний дзвінок із "банку" чи "інвестиційна пропозиція": Офіс Генпрокурора системно нищить шахрайські кол-центри і нагадує як захистити свої дані

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Офіс Генерального прокурора системно знищує індустрію шахрайських кол-центрів, ліквідувавши сотні майданчиків за останні місяці. Прокурори закликають українців бути пильними та нагадують про цифрові правила безпеки, оскільки дзвінки та повідомлення від шахраїв продовжують надходити.

Несподіваний дзвінок із "банку" чи "інвестиційна пропозиція": Офіс Генпрокурора системно нищить шахрайські кол-центри і нагадує як захистити свої дані

Офіс Генерального прокурора системно знищує індустрію шахрайських кол-центрів - лише за останні місяці ліквідували сотні майданчиків. Проте несподівані дзвінки із "банку" чи "інвестиційні пропозиції" продовжують надходити, тож прокурори закликали українців бути пильними та нагадали про цифрові правила безпеки, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Несподіваний дзвінок із "банку". Повідомлення у месенджері про "заблокований акаунт". "Інвестиційна пропозиція" з нереально високим прибутком. Посилка, за яку "треба терміново сплатити 10 грн". Майже завжди за цим стоять професійні шахрайські кол-центри 

- наголосили в Офісі Генпрокурора.

Ліквідовано мережу з 14 шахрайських кол-центрів, які ошукували українців і іноземців07.11.25, 12:23 • 4070 переглядiв

Прокурори роз'яснюють, що це організовані майданчики, де десятки операторів працюють за чіткими інструкціями: підмінюють номери, пишуть від імені банків, служб доставки чи правоохоронних органів, телефону­ють уночі, тиснуть, лякають, змушують діяти поспіхом. Їхня мета отримати ваші дані і гроші.

В Офісі Генерального прокурора наголошують - над знищенням шахрайської "індустрії" працюють системно.

Лише за останні місяці прокурори провели понад 270 обшуків та ліквідували сотні майданчиків. Вилучено сервери, комп’ютери, обладнання для підміни номерів. У деяких містах шахраї відновлювали роботу вже наступного дня - як в Одесі, де кол-центр довелося ліквідувати повторно 

- йдеться у повідомленні.

Разом з тим, прокурори закликають громадян бути пильними: ніколи не передавати стороннім реквізити карток, CVV-коди, паролі та одноразові коди.

Боротьба з шахрайськими кол-центрами триває - резюмували в Офісі Генпрокурора.

Обкрадали громадян під виглядом фінансових сервісів: у Дніпрі викрито шахрайські кол-центри26.11.25, 10:19 • 1856 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Обшук
Банківська картка
Україна
Одеса