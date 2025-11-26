Несподіваний дзвінок із "банку" чи "інвестиційна пропозиція": Офіс Генпрокурора системно нищить шахрайські кол-центри і нагадує як захистити свої дані
Київ • УНН
Офіс Генерального прокурора системно знищує індустрію шахрайських кол-центрів, ліквідувавши сотні майданчиків за останні місяці. Прокурори закликають українців бути пильними та нагадують про цифрові правила безпеки, оскільки дзвінки та повідомлення від шахраїв продовжують надходити.
Офіс Генерального прокурора системно знищує індустрію шахрайських кол-центрів - лише за останні місяці ліквідували сотні майданчиків. Проте несподівані дзвінки із "банку" чи "інвестиційні пропозиції" продовжують надходити, тож прокурори закликали українців бути пильними та нагадали про цифрові правила безпеки, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Несподіваний дзвінок із "банку". Повідомлення у месенджері про "заблокований акаунт". "Інвестиційна пропозиція" з нереально високим прибутком. Посилка, за яку "треба терміново сплатити 10 грн". Майже завжди за цим стоять професійні шахрайські кол-центри
Прокурори роз'яснюють, що це організовані майданчики, де десятки операторів працюють за чіткими інструкціями: підмінюють номери, пишуть від імені банків, служб доставки чи правоохоронних органів, телефонують уночі, тиснуть, лякають, змушують діяти поспіхом. Їхня мета отримати ваші дані і гроші.
В Офісі Генерального прокурора наголошують - над знищенням шахрайської "індустрії" працюють системно.
Лише за останні місяці прокурори провели понад 270 обшуків та ліквідували сотні майданчиків. Вилучено сервери, комп’ютери, обладнання для підміни номерів. У деяких містах шахраї відновлювали роботу вже наступного дня - як в Одесі, де кол-центр довелося ліквідувати повторно
Разом з тим, прокурори закликають громадян бути пильними: ніколи не передавати стороннім реквізити карток, CVV-коди, паролі та одноразові коди.
Боротьба з шахрайськими кол-центрами триває - резюмували в Офісі Генпрокурора.
