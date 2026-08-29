В Польше сделали противоречивые заявления о ядерном оружии — что говорят эксперты

Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский заявил в Брюсселе, что Польша не хочет ядерных боеголовок на своей территории. Через несколько часов вице-премьер-министр — министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш был вынужден сразу уточнить это: Польша «постоянно заинтересована в участии в программе совместного использования ядерного оружия». На вопрос Wirtualna Polska об этом несоответствии Залевский ответил, что его нет, пишет УНН.

Детали

Павел Залевский является заместителем государственного секретаря Министерства национальной обороны Польши. Во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе журналисты спросили его, в частности, о совместном использовании ядерного оружия — программе совместного использования американского ядерного оружия с другими странами Альянса. Польша также стремится принять в ней участие.

Заместителя польского министра спросили, будет ли потенциальное увеличение американского военного присутствия в Польше также включать ядерное оружие. Он прямо ответил: нет.

«Я хотел бы сказать это очень чётко и открыто: Польша не хочет ядерных боеголовок на своей территории», — сказал Павел Залевский. Реакция была быстрой. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выбрал другой тон. В своём аккаунте в X он написал, что Польша «постоянно заинтересована» в участии в программе НАТО по совместному использованию ядерного оружия.

Как указывает PAP, глава Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач также заявил, что «Польша хочет размещения ядерных боеголовок на своей территории, а заявление заместителя министра обороны Павла Залевского об обратном является курьёзным и не соответствует политике государства». По его словам, премьер-министр и министр обороны страны «должны обдумать» вопрос дальнейшего пребывания Залевского в правительстве.

Залевский избегает чёткого ответа

Wirtualna Polska спросила Павла Залевского о расхождении между его позицией и словами его начальника. Заместитель польского министра, как пишет издание, «избежал чёткого ответа». Вместо этого он привёл в пример Грецию — страну, которая формально участвует в программе, но не хранит боеголовки на своей территории.

Залевский утверждал, что Польша никогда чётко не заявляла о своём желании участвовать в совместном использовании ядерного оружия, в частности в варианте с хранением боеголовок на своей территории.

«Почему вы делаете вывод, что моё мнение отличается от мнения Министерства национальной обороны? Между мной и Министерством национальной обороны нет никакого несоответствия. В этом и заключается суть моего ответа», — ответил заместитель министра Залевский.

Однако греческий пример требует дальнейшего уточнения, отмечает издание. Греция действительно хранила американские ядерные бомбы B61 на базе Араксос, но оружие было вывезено оттуда в начале 2000-х годов вместе с выводом из эксплуатации греческих самолётов, способных его нести. Сегодня Афины участвуют в ядерном планировании НАТО и могут поддерживать ядерные миссии обычными средствами — сопровождением истребителей, дозаправкой в воздухе и противовоздушной обороной баз. Эта формула известна как SNOWCAT и доступна союзникам, у которых нет боеголовок на своей территории.

Дело в том, что Польша уже участвует в программе на этом уровне. Поэтому греческий пример отвечает на другой вопрос, нежели тот, который Wirtualna Polska задала заместителю министра, пишет издание.

Какие формы участия в обмене ядерным оружием вообще возможны и откуда взялся греческий пример заместителя министра? Wirtualna Polska попросила экспертов ответить на эти вопросы.

Что говорят польские эксперты

Военный обозреватель полковник Пётр Левандовский в интервью Wirtualna Polska назвал слова заместителя министра «политической дихотомией». По его мнению, это связано с отсутствием Стратегии национальной безопасности Республики Польша, которую президент страны Кароль Навроцкий ещё не утвердил.

Сам он по-прежнему скептически относится к совместному использованию ядерного оружия, называя эту программу «пережитком холодной войны». Он также считает, что если бы Польша решила разместить ядерные боеголовки на своей территории, это должно было бы быть польское оружие под польским контролем, пишет издание.

Совместное использование ядерного оружия предусматривает размещение американского ядерного оружия на территории государства-участника. Однако американцы сохраняют за собой полное право его использовать — принимающая страна не имеет права голоса в этом вопросе. Именно на этом акцентирует внимание полковник Левандовский.

«На мой взгляд, для Европы и Польши было бы гораздо важнее производить баллистические ракетные системы, способные поражать российскую территорию. С дальностью не менее трёх тысяч километров. В настоящее время Европе не хватает таких возможностей. Немцы и французы начали разрабатывать баллистические ракеты, и именно на этом мы должны сосредоточиться», — отметил офицер.

Он подчеркнул, что именно в этом заключается суть сдерживания России, а не в размещении боеголовок на польской территории, над которой Польша не имеет контроля. Согласие Вашингтона на такой шаг, по его мнению, с одной стороны, подтвердило бы его готовность защищать Европу, а с другой — приблизило бы её к войне. Полковник фактически считает само применение ядерного оружия «крайне маловероятным», пишет издание.

Издание Wirtualna Polska спросило бывшего руководителя Бюро национальной безопасности генерала Станислава Козе́я, предусматривает ли участие в совместном использовании ядерного оружия хранение ядерных боеголовок в Польше. Как выясняется, это не является необходимым условием, однако генерал не считает это аргументом в пользу меньшего участия. Напротив: по его мнению, Польша должна искать все возможные пути для участия в программе.

Существует несколько форм участия — от адаптации самолётов для транспортировки ядерного оружия до хранения боеголовок. Польша также могла бы подготовить аэропорты для размещения самолётов, перевозящих такое оружие, обеспечить их прикрытие с воздуха или дозаправлять их в воздухе, пишет издание.

«Я придерживаюсь мнения, что Польша должна участвовать в этой программе в максимально возможной степени, поскольку она наиболее уязвима перед негативными последствиями доктрины деэскалации России с использованием тактического ядерного оружия», — сказал Козе́й изданию.

Поэтому, по его мнению, Варшава должна убедить своих союзников в необходимости расширения совместного использования ядерного оружия и не посылать сигнал о том, что она хочет эту программу, но лишь «немного».

«Стратегическое общение с союзниками не может содержать сомнений или нерешительности. Это также плохой сигнал для России. Поэтому я был очень удивлён этим заявлением. Надеюсь, это просто ошибка в коммуникации, а не существенная [ошибка]», — подытожил бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши (BBN).

«Дело в том, что позиции Залевского и Косиняка-Камыша не являются взаимоисключающими. Заместитель министра говорил о боеголовках, вице-премьер — о программе, а программа, как объясняют эксперты, — это не то же самое, что арсенал ядерного оружия. Оба могли бы сказать одно: Польша хочет участвовать в совместном использовании ядерного оружия; мы обсуждаем этот вариант с нашими союзниками. Вместо этого они потратили день, объясняя друг другу, чего хочет Польша», — отмечается в публикации.