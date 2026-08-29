В Польше сделали противоречивые заявления о ядерном оружии — что говорят эксперты

$44.540.0351.86
ukenru
09:24 • 11672 просмотра
МИД уточнил: в Непале после наводнения разыскивают 56 украинцев
08:59 • 13097 просмотра
"Боеприпасов рядом с жилыми домами быть не может, будут выводы" - Зеленский отреагировал на удар рф по Киевской области и детонацию и показал видеоVideo
08:32 • 11268 просмотра
Удар рф с детонацией в Киевской области унёс жизни 27 человек, среди 42 пострадавших четверо детей - ОВА
29 августа, 01:55 • 36821 просмотра
Оккупированная часть Херсонской области более суток без электроснабжения после ударов по подстанциям
29 августа, 00:38 • 37633 просмотра
В России после удара СБУ по «Энгельсу» могло остаться 37 боеспособных Ту-95МС — Defense Express
28 августа, 23:54 • 22032 просмотра
Трамп объявил о «крупнейшей нефтяной сделке в истории» между США и ВенесуэлойPhoto
28 августа, 23:27 • 19720 просмотра
В результате вражеской атаки на Киевщину есть погибшие, число жертв уточняется — ОВАVideo
28 августа, 20:21 • 24655 просмотра
"Трагедия в Вишнёвом не стала уроком" — Корецкий отреагировал на пожар с детонацией в Киевской области
28 августа, 17:06 • 37267 просмотра
АТБ вводит лимиты, а "Сільпо" — нет: что происходит с продажей продуктов в Украине
28 августа, 16:13 • 33569 просмотра
В Минобороны заявили, что ИИ экономит до 90% времени на поиск вражеских целей на фото и видео
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3м/с
42%
754мм
Популярные новости
Совместные приёмы пищи могут снижать риск депрессии и деменции — BBC29 августа, 00:56 • 12983 просмотра
Saab впервые подняла в воздух двухместный Gripen F — почему эта версия важна для Украины29 августа, 01:16 • 10650 просмотра
Трамп встретится с нефтепереработчиками из-за высоких цен на топливо в США — Bloomberg29 августа, 01:37 • 5116 просмотра
Один из главных аграрных регионов РФ ввёл режим ЧС из-за проблем с экспортом зерна29 августа, 02:17 • 7754 просмотра
В Непале после наводнения пропавшими без вести считаются уже 64 украинца - МИД 07:52 • 13059 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 54857 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 50294 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это28 августа, 12:21 • 50410 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 49122 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 48439 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Непал
Китай
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни29 августа, 00:05 • 18361 просмотра
Селин Дион впервые за два года появилась на публике в преддверии возвращения на сценуPhoto28 августа, 22:05 • 17945 просмотра
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 71560 просмотра
Холли Мари Комбс из «Зачарованных» объявила о завершении актёрской карьерыPhoto28 августа, 00:06 • 101736 просмотра
Николь Кидман дебютировала в TikTok, показав закулисье премьеры «Практической магии 2»Video27 августа, 23:06 • 97645 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Техника
ЗРК Бук
Financial Times
P-800 Oniks

В Польше сделали противоречивые заявления о ядерном оружии — что говорят эксперты

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Заместитель министра заявил, что Польша не хочет ядерных боеголовок, тогда как глава Минобороны подтвердил интерес к программе НАТО. Эксперты объяснили разницу между участием и размещением оружия.

В Польше сделали противоречивые заявления о ядерном оружии — что говорят эксперты

Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский заявил в Брюсселе, что Польша не хочет ядерных боеголовок на своей территории. Через несколько часов вице-премьер-министр — министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш был вынужден сразу уточнить это: Польша «постоянно заинтересована в участии в программе совместного использования ядерного оружия». На вопрос Wirtualna Polska об этом несоответствии Залевский ответил, что его нет, пишет УНН.

Детали

Павел Залевский является заместителем государственного секретаря Министерства национальной обороны Польши. Во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе журналисты спросили его, в частности, о совместном использовании ядерного оружия — программе совместного использования американского ядерного оружия с другими странами Альянса. Польша также стремится принять в ней участие.

Заместителя польского министра спросили, будет ли потенциальное увеличение американского военного присутствия в Польше также включать ядерное оружие. Он прямо ответил: нет.

«Я хотел бы сказать это очень чётко и открыто: Польша не хочет ядерных боеголовок на своей территории», — сказал Павел Залевский. Реакция была быстрой. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выбрал другой тон. В своём аккаунте в X он написал, что Польша «постоянно заинтересована» в участии в программе НАТО по совместному использованию ядерного оружия.

Как указывает PAP, глава Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач также заявил, что «Польша хочет размещения ядерных боеголовок на своей территории, а заявление заместителя министра обороны Павла Залевского об обратном является курьёзным и не соответствует политике государства». По его словам, премьер-министр и министр обороны страны «должны обдумать» вопрос дальнейшего пребывания Залевского в правительстве.

Залевский избегает чёткого ответа

Wirtualna Polska спросила Павла Залевского о расхождении между его позицией и словами его начальника. Заместитель польского министра, как пишет издание, «избежал чёткого ответа». Вместо этого он привёл в пример Грецию — страну, которая формально участвует в программе, но не хранит боеголовки на своей территории.

Залевский утверждал, что Польша никогда чётко не заявляла о своём желании участвовать в совместном использовании ядерного оружия, в частности в варианте с хранением боеголовок на своей территории.

«Почему вы делаете вывод, что моё мнение отличается от мнения Министерства национальной обороны? Между мной и Министерством национальной обороны нет никакого несоответствия. В этом и заключается суть моего ответа», — ответил заместитель министра Залевский.

Однако греческий пример требует дальнейшего уточнения, отмечает издание. Греция действительно хранила американские ядерные бомбы B61 на базе Араксос, но оружие было вывезено оттуда в начале 2000-х годов вместе с выводом из эксплуатации греческих самолётов, способных его нести. Сегодня Афины участвуют в ядерном планировании НАТО и могут поддерживать ядерные миссии обычными средствами — сопровождением истребителей, дозаправкой в воздухе и противовоздушной обороной баз. Эта формула известна как SNOWCAT и доступна союзникам, у которых нет боеголовок на своей территории.

Дело в том, что Польша уже участвует в программе на этом уровне. Поэтому греческий пример отвечает на другой вопрос, нежели тот, который Wirtualna Polska задала заместителю министра, пишет издание.

Какие формы участия в обмене ядерным оружием вообще возможны и откуда взялся греческий пример заместителя министра? Wirtualna Polska попросила экспертов ответить на эти вопросы.

Что говорят польские эксперты

Военный обозреватель полковник Пётр Левандовский в интервью Wirtualna Polska назвал слова заместителя министра «политической дихотомией». По его мнению, это связано с отсутствием Стратегии национальной безопасности Республики Польша, которую президент страны Кароль Навроцкий ещё не утвердил.

Сам он по-прежнему скептически относится к совместному использованию ядерного оружия, называя эту программу «пережитком холодной войны». Он также считает, что если бы Польша решила разместить ядерные боеголовки на своей территории, это должно было бы быть польское оружие под польским контролем, пишет издание.

Совместное использование ядерного оружия предусматривает размещение американского ядерного оружия на территории государства-участника. Однако американцы сохраняют за собой полное право его использовать — принимающая страна не имеет права голоса в этом вопросе. Именно на этом акцентирует внимание полковник Левандовский.

«На мой взгляд, для Европы и Польши было бы гораздо важнее производить баллистические ракетные системы, способные поражать российскую территорию. С дальностью не менее трёх тысяч километров. В настоящее время Европе не хватает таких возможностей. Немцы и французы начали разрабатывать баллистические ракеты, и именно на этом мы должны сосредоточиться», — отметил офицер.

Он подчеркнул, что именно в этом заключается суть сдерживания России, а не в размещении боеголовок на польской территории, над которой Польша не имеет контроля. Согласие Вашингтона на такой шаг, по его мнению, с одной стороны, подтвердило бы его готовность защищать Европу, а с другой — приблизило бы её к войне. Полковник фактически считает само применение ядерного оружия «крайне маловероятным», пишет издание.

Издание Wirtualna Polska спросило бывшего руководителя Бюро национальной безопасности генерала Станислава Козе́я, предусматривает ли участие в совместном использовании ядерного оружия хранение ядерных боеголовок в Польше. Как выясняется, это не является необходимым условием, однако генерал не считает это аргументом в пользу меньшего участия. Напротив: по его мнению, Польша должна искать все возможные пути для участия в программе.

Существует несколько форм участия — от адаптации самолётов для транспортировки ядерного оружия до хранения боеголовок. Польша также могла бы подготовить аэропорты для размещения самолётов, перевозящих такое оружие, обеспечить их прикрытие с воздуха или дозаправлять их в воздухе, пишет издание.

«Я придерживаюсь мнения, что Польша должна участвовать в этой программе в максимально возможной степени, поскольку она наиболее уязвима перед негативными последствиями доктрины деэскалации России с использованием тактического ядерного оружия», — сказал Козе́й изданию.

Поэтому, по его мнению, Варшава должна убедить своих союзников в необходимости расширения совместного использования ядерного оружия и не посылать сигнал о том, что она хочет эту программу, но лишь «немного».

«Стратегическое общение с союзниками не может содержать сомнений или нерешительности. Это также плохой сигнал для России. Поэтому я был очень удивлён этим заявлением. Надеюсь, это просто ошибка в коммуникации, а не существенная [ошибка]», — подытожил бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши (BBN).

«Дело в том, что позиции Залевского и Косиняка-Камыша не являются взаимоисключающими. Заместитель министра говорил о боеголовках, вице-премьер — о программе, а программа, как объясняют эксперты, — это не то же самое, что арсенал ядерного оружия. Оба могли бы сказать одно: Польша хочет участвовать в совместном использовании ядерного оружия; мы обсуждаем этот вариант с нашими союзниками. Вместо этого они потратили день, объясняя друг другу, чего хочет Польша», — отмечается в публикации.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
НАТО
Вашингтон
Варшава
Владислав Косиняк-Камыш
Брюссель
Франция
Греция
Европа
Германия
Польша