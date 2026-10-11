В Польше задержали мужчину из-за угроз Туску и министру обороны: спецслужбы заявили о серьезной угрозе

В Польше сообщили о задержании мужчины, который угрожал премьер-министру Дональду Туску и вице-премьеру, министру обороны Владиславу Косиняку-Камышу. Польские спецслужбы считают угрозу серьезной и не исключают реализации угроз. Об этом сообщает Interia, пишет УНН.

Детали

По информации Министерства внутренних дел Польши, сообщение о возможном нападении на высокопоставленных чиновников поступило в полицию через Службу государственной охраны. После этого руководство МВД и спецслужб срочно созвало совещание с участием полиции, государственной охраны и Агентства внутренней безопасности.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский подчеркнул, что полученная информация является достаточно достоверной, чтобы принять неотложные меры безопасности.

Спецслужбы предупредили о высокой вероятности нападения

Речь идет о высокой вероятности того, что эти угрозы будут реализованы – заявил Добжинский, добавив, что ситуация касается безопасности и жизни высших должностных лиц государства.

По его словам, польские правоохранители и спецслужбы уже согласовали дальнейшие действия. В то же время подробности полученной информации и возможного нападения пока не разглашаются.

Добжинский также заверил, что Дональд Туск находится под охраной, а соответствующие службы контролируют ситуацию.

В Польше предупредили о возможном нападении на Туска и министра обороны