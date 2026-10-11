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В Польше задержали мужчину из-за угроз Туску и министру обороны: спецслужбы заявили о серьезной угрозе

Киев • УНН

 • 1272 просмотра

В Польше задержали мужчину, который угрожал Дональду Туску и Владиславу Косиняку-Камышу. Спецслужбы считают угрозу серьезной.

В Польше задержали мужчину из-за угроз Туску и министру обороны: спецслужбы заявили о серьезной угрозе

В Польше сообщили о задержании мужчины, который угрожал премьер-министру Дональду Туску и вице-премьеру, министру обороны Владиславу Косиняку-Камышу. Польские спецслужбы считают угрозу серьезной и не исключают реализации угроз. Об этом сообщает Interia, пишет УНН.

Детали

По информации Министерства внутренних дел Польши, сообщение о возможном нападении на высокопоставленных чиновников поступило в полицию через Службу государственной охраны. После этого руководство МВД и спецслужб срочно созвало совещание с участием полиции, государственной охраны и Агентства внутренней безопасности.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский подчеркнул, что полученная информация является достаточно достоверной, чтобы принять неотложные меры безопасности.

Спецслужбы предупредили о высокой вероятности нападения

Речь идет о высокой вероятности того, что эти угрозы будут реализованы

– заявил Добжинский, добавив, что ситуация касается безопасности и жизни высших должностных лиц государства.

По его словам, польские правоохранители и спецслужбы уже согласовали дальнейшие действия. В то же время подробности полученной информации и возможного нападения пока не разглашаются.

Добжинский также заверил, что Дональд Туск находится под охраной, а соответствующие службы контролируют ситуацию.

В Польше предупредили о возможном нападении на Туска и министра обороны11.10.26, 12:04 • 13848 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаКриминал и ЧПНовости Мира
Владислав Косиняк-Камыш
Дональд Туск
Польша