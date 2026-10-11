В Польше задержали мужчину из-за угроз Туску и министру обороны: спецслужбы заявили о серьезной угрозе
Киев • УНН
В Польше задержали мужчину, который угрожал Дональду Туску и Владиславу Косиняку-Камышу. Спецслужбы считают угрозу серьезной.
В Польше сообщили о задержании мужчины, который угрожал премьер-министру Дональду Туску и вице-премьеру, министру обороны Владиславу Косиняку-Камышу. Польские спецслужбы считают угрозу серьезной и не исключают реализации угроз. Об этом сообщает Interia, пишет УНН.
Детали
По информации Министерства внутренних дел Польши, сообщение о возможном нападении на высокопоставленных чиновников поступило в полицию через Службу государственной охраны. После этого руководство МВД и спецслужб срочно созвало совещание с участием полиции, государственной охраны и Агентства внутренней безопасности.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский подчеркнул, что полученная информация является достаточно достоверной, чтобы принять неотложные меры безопасности.
Спецслужбы предупредили о высокой вероятности нападения
Речь идет о высокой вероятности того, что эти угрозы будут реализованы
По его словам, польские правоохранители и спецслужбы уже согласовали дальнейшие действия. В то же время подробности полученной информации и возможного нападения пока не разглашаются.
Добжинский также заверил, что Дональд Туск находится под охраной, а соответствующие службы контролируют ситуацию.
В Польше предупредили о возможном нападении на Туска и министра обороны11.10.26, 12:04 • 13848 просмотров