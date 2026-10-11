У Польщі затримали чоловіка через погрози Туску та міністру оборони: спецслужби заявили про серйозну загрозу

У Польщі повідомили про затримання чоловіка, який погрожував прем'єр-міністру Дональду Туску та віцепрем'єру, міністру оборони Владиславу Косіняку-Камишу. Польські спецслужби вважають загрозу серйозною та не виключають реалізації погроз. Про це повідомляє Interia, пише УНН.

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За інформацією Міністерства внутрішніх справ Польщі, повідомлення про можливий напад на високопосадовців надійшло до поліції через Службу державної охорони. Після цього керівництво МВС та спецслужб терміново скликало нараду за участю поліції, державної охорони й Агентства внутрішньої безпеки.

Речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський наголосив, що отримана інформація є достатньо достовірною, аби вжити невідкладних заходів безпеки.

Спецслужби попередили про високу ймовірність нападу

Йдеться про високу ймовірність того, що ці погрози будуть реалізовані – заявив Добжинський, додавши, що ситуація стосується безпеки та життя найвищих посадовців держави.

За його словами, польські правоохоронці та спецслужби вже узгодили подальші дії. Водночас подробиці отриманої інформації та можливого нападу наразі не розголошують.

Добжинський також запевнив, що Дональд Туск перебуває під охороною, а відповідні служби контролюють ситуацію.

У Польщі попередили про можливий напад на Туска та міністра оборони