Российские самолеты в восьмой раз за 10 дней вошли в зону ПВО Южной Кореи: Сеул вызвал военного атташе рф
Киев • УНН
Минобороны Южной Кореи выразило протест военному атташе рф из-за систематического вхождения российских самолетов в их идентификационную зону ПВО (KADIZ). Это уже восьмой случай за последние 10 дней.
Министерство обороны Южной Кореи вызвало в четверг военного атташе россии в Сеуле, чтобы выразить протест против вхождения российских военных самолетов в идентификационную зону противовоздушной обороны Сеула (KADIZ) в восьмой раз за 10 дней. Об этом пишет издание Yonhap News Agency со ссылкой на Минобороны страны, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, несколько российских военных самолетов вошли в KADIZ над Восточным морем, приблизившись к воздушному пространству Южной Кореи на расстояние до 20 километров, не реагируя на попытки связи Сеула. В ответ южнокорейские военные подняли в воздух свои истребители.
"Это уже восьмой случай с 11 марта, когда российские военные самолеты вошли в воздушное пространство KADIZ без предварительного уведомления. Министерство заявило, что вызвало полковника Николая Марченко, военного атташе при посольстве россии в Сеуле, чтобы выразить протест против этого шага и призвать к превентивным мерам", - пишет издание.
Последний инцидент произошел всего через несколько дней после того, как в субботу несколько российских военных самолетов вошли в зону KADIZ во время проведения воздушных учений.
Напомним
Южнокорейский военный беспилотник столкнулся с вертолетом на аэродроме, вызвав пожар, который был ликвидирован примерно за 20 минут без жертв.