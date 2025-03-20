Російські літаки увосьме за 10 днів зайшли до зони ППО Південної Кореї: Сеул викликав військового аташе рф

Міністерство оборони Південної Кореї викликало в четвер військового аташе росії в Сеулі, щоб висловити протест проти входження російських військових літаків в ідентифікаційну зону протиповітряної оборони Сеула (KADIZ) увосьме за 10 днів. Про це пише видання Yonhap News Agency з посиланням на Міноборони країни, передає УНН.

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Як пише видання, кілька російських військових літаків увійшли в KADIZ над Східним морем, наблизившись до повітряного простору Південної Кореї на відстань до 20 кілометрів, не реагуючи на спроби зв'язку Сеула. У відповідь південнокорейські військові підняли в повітря свої винищувачі.

"Це вже восьмий випадок з 11 березня, коли російські військові літаки увійшли в повітряний простір KADIZ без попереднього повідомлення. Міністерство заявило, що викликало полковника Миколу Марченка, військового аташе при посольстві росії в Сеулі, щоб висловити протест проти цього кроку і закликати до превентивних заходів", - пише видання.

Останній інцидент стався лише через кілька днів після того, як в суботу кілька російських військових літаків увійшли в зону KADIZ під час проведення повітряних навчань.

Нагадаємо

Південнокорейський військовий безпілотник зіткнувся з вертольотом на аеродромі, спричинивши пожежу, яку було ліквідовано приблизно за 20 хвилин без жертв.